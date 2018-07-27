Геннадий Федынич: Можно закрыть РЭП, но мысли людей не закопаешь! 5 27.07.2018, 18:50

Профсоюзный лидер рассказал о своем жизненном пути.

Перед судом "Весна" встретилась с известным профсоюзным лидером Геннадием Федыничем, чтобы расспросить про его личный жизненный путь. С чего начиналсь профсоюзная деятельность Геннадия? Как создавался самый мощный независимый профсоюз Беларуси? С какими сложностями в своей работе сталкивался председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), который уже 27 лет возглавляет его?

«Голос Америки» передал, что в Минске состоялась несанкционированная демонстрация студентов»

— Высшее образование получал в Белорусском политехническом институте. Пока был студентом — всякое было. Как-то случился один случай, о котором мало кто знает. Мы тогда очень болели за сборную Советского Союза. Как-то наша сборная играла с Чехословакией, году в 1976. И когда наши выиграли, то нас охватил такой порыв гордости, что мы с флагами выскочили на улицу. А уже было часов 11 вечера! Дошли до Круглой площади, повернули и пошли обратно в свои общежития. Людей собралось - тысяч пять! Когда голова колонны уже разворачивалась с Круглой площади, то ее конец на Якуба Коласа еще не шевелился даже. Помню, были заняты все полосы движения.

«Голос Америки» тогда передал, что в Минске состоялась несанкционированная демонстрация студентов. Утром приехали представители КГБ из Москвы. Кто заводила? И декан стал смотреть, кто из студентов был на «несанкционированной демонстрации».

Рядом были три общежития: радиотехнического института, политехнического и физкультурного. Сотрудники КГБ пришли к нам в политех, а мы отвечаем: "При чем тут мы? Это же физкультурники!» А те говорят: нет, это из общежития РТИ вышли! А РТИ против: вы что, это политех все организовал! Но когда декан услышал наши голоса, охрипшие из-за того, что мы кричали «Победа!», он обо всем догадался. И только произнес: "Чтобы я вас здесь не видел!" Три дня проверка всех допрашивала, но так никого и не нашла.

Геннадий Федынич в университетские годы.

Фотография представлена с архива профсоюза РЭП

В студенчестве много чего было, но самое главное — именно тогда приобрел организаторские способности, которые мне в дальнейшем пригодились в профсоюзной деятельности.

"К сожалению, ни один рабочий коллектив в Беларуси с тех пор не повторил такого, можно сказать, подвига"

— После института меня распределили в конструкторское бюро точного электронного машиностроения (КБТЭМ), где проработал 10 лет. Здесь я сразу начал заниматься профсоюзной деятельностью в подразделении, где работало около 400 человек. Сразу работал на общественных началах, но со временем понял, что надо двигаться дальше. В те времена для того, чтобы пойти выше, нужно было быть членом КПСС. В другом случае не было никаких перспектив. Я долго колебался, но коллеги меня убедили, что это необходимо. Как только стал членом КПСС, мне сразу предложили стать заместителем председателя парткома. Я согласился, но меня выдержали только девять месяцев.

Однажды мне просто сказали, что такие заместители им не нужны. Как раз тогда подошел срок выборов председателя профкома. Мы решили провести выборы всеобщим тайным голосованием всего коллектива. Раньше же председателя профкома выбирали на конференции. К сожалению, ни один рабочий коллектив в Беларуси с тех пор не повторил такого, можно сказать, подвига. Я прошел со второго тура, хотя на должность претендовали пятеро. Так я стал первым в истории Республики председателем профкома, избранным всем трудовым коллективом.

Фотография представлена с архива профсоюза РЭП

«Ничего мы переделывать не будем, до свидания! Пока я шел с этой комиссии, секретарь парткома поседел»

— Раньше все обязаны были ходить на демонстрации 7 ноября и 1 мая. Наши художники должны были подготавливать цветы и различные украшения к этим демонстрациям. И по традиции - на мой взгляд, идиотской - нужно было идти в горком партии и получить согласие на эти цветочки: эти - хорошие, а те - не подходят. И однажды в горкоме я не смог смолчать. Я спросил у той женщины, которая не одобрила наши цветы: «Кто вы по профессии?» Она говорит: «Я филолог». И я ей в ответ: «А вот со мной два художника! А вы - филолог. Ничего мы переделывать не будем, до свидания!» Пока до работы дошел, секретарь парткома поседел. Ему уже телефон оборвали: "Какого это вы неформала нам подослали? Как он может быть заместителем председателя парткома?"

"Тогда был очень высокий гражданский подъем активности среди белорусов"

— На последних выборах депутатов в Верховный совет СССР в 1989 году пришли ребята из нашего цеха и предложили выставить своего кандидата. У нас была очень активная молодежь. Да вообще, коллектив был очень образованным: 25-30% простых рабочих с высшим образованием. На заводе царила атмосфера культуры и уважения. В отделе кадров попросили подобрать молодых, человек десять. Изучил их биографии, вызвал к себе пять человек. Поговорил со всеми: кто-то сразу отказался, кто-то сказал, что это просто не его. Мое предложение привлекло Сашу Добровольского. Я согласился возглавить его избирательную кампанию, и в 1989 году мы провели большую работу.

Фотография представлена с архива профсоюза РЭП

Это же сейчас используются различные политтехнологии, услуги пиарщиков по продвижению кандидатов, а ведь раньше никто не знал об этом ... Тогда был очень высокий гражданский подъем активности среди белорусов. Например, если приходишь в типографию и говоришь, что надо за ночь сделать листовки, то не было никаких проблем, не нужно было даже платить никаких денег! Все делалось с огромным энтузиазмом. Жители Серебрянки приходила перед работой в половине седьмого на проходную и разбирали эти листовки. Наши ребята только успевали обозначать, на какие адреса они пошли. Мы ни одной листовки сами не раздали - не было в этой необходимости. Мы хотели на трамвае сделать какую-то эмблему в поддержку нашего кандидата, даже деньги нашли. Но руководство депо побоялась сделать эту рекламу.

"Вряд ли кто в Беларуси повторил такое: пошли на выборы вопреки власти и сделали то, что хотели люди"

— Получилось, что по сути избирательной кампанией Саши Добровольского в 1989 году руководил я. Меня даже вызвали в райком партии, и сообщили, что у них свой кандидат есть, наладчик из «Интеграла»... И вот выборы. Надо отдать должное: никакой подтасовки на участках вообще тогда не было. В результате во второй тур вышли наш кандидат и этот наладчик.

Тут уже нужен был креатив. У нас стояла табличка у проходной, два на четыре метра: "Объединение "Планер". Однажды ко мне пришли художники: "Геннадий, а если мы за ночь нарисуем там Добровольского? Во весь рост!" Я говорю: "Рисуйте!" К утру уже все висело. Рабочие и инженеры смотрели и радовались: "Это же наш!"

Когда выбрали Добровольского, конечно, в эйфории было все предприятия. Весь актовый зал на 450 человек был битком набит, просили включить телевизоры и посмотреть первое заседание. Я этим периодом горжусь! Все, что было сделано мной и моими коллегами, вряд ли кто в Беларуси повторил: пошли на выборы вопреки власти и сделали то, что хотели люди.

Удостоверение кандидата в депутаты Александра Добровольского.

Фотография представлена с архива профсоюза РЭП

Напомним, председателю профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и бухгалтеру Игорю Комлику предъявлено обвинение в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Первое заседание назначено на понедельник, 30 июля, в 11:30 в Доме правосудия в г. Минске (ул. Семашко, 33).