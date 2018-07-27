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В Киеве отметили годовщину крещения Киевской Руси

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  • 27.07.2018, 19:01
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В мероприятиях в Киеве приняли участие 250 тысяч верующих.

27 июля в мероприятиях в Киеве, посвященных 1030-й годовщине крещения Киевской Руси, принимали участие 250 тыс. верующих, сообщили в Украинской православной церкви Московского патриархата.

Шествие прошло по центральным улицам Киева к Киево-Печерской лавре.

За порядком следили 5 тыс. правоохранителей. Трех человек задержали по подозрению в подготовке провокаций.

Фото: news.church.ua

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