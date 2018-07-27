В Могилеве бабушку словили на краже из магазина 22 27.07.2018, 19:06

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Ее муж разволновался и умер.

Вечером 24 июля прохожие обратили внимание на машину скорой помощи рядом с могилёвским магазином "Евроопт" на проспекте Димитрова. Помощь понадобилась дедушке — в соцсетях пишут, что медики не смогли его спасти. А также, что пенсионер пришёл в магазин, чтобы спасти жену, которую сотрудники "Евроопта" поймали на краже, передает euroradio.by.

"Сегодня стал свидетелем, как в "Евроопте" задержали старушку, которая хотела тайком вынести продукты. Бабушка купила фарша на развес, и продавщица увидела, что она спрятала пакет в сумку, а сама пошла в сторону выхода. Ну и как-то быстренько подняли шум, побежали, заблокировали выход из магазина, вызвали охрану, — описывает происшествие журналист Александр Соболевский. — Бабушка, конечно, стала просить, предлагала заплатить, жаловалась на плохое самочувствие, но всё же на это не пошли, дождались милицию".

Фото: Алесь Соболевский

Через полчаса к магазину подъехала машина скорой помощи. Очевидцы рассказывают, что история закончилась трагически.

"На следующий день я пришёл в магазин, чтобы узнать, чем всё разрешилось. Кассиры рассказали мне, что бабушка не отвечала на вопросы, не хотела говорить, кто она. Позвонила мужу, который пришёл, чтобы защитить её. Но он так разволновался, что умер на лавочке возле магазина", — рассказывает Алесь Соболевский.

Естественно, воровать товары из магазинов — это плохо. Но стоило ли из-за куска фарша доводить ситуацию до такой развязки? Еврорадио обратилось за комментарием в "Евроопт". Но там подумали, и ответили, что не хотят "выносить сор из избы".

Фото: Алесь Соболевский

В милиции подтвердили, что оба инцидента, кража в магазине и смерть у магазина, имели место. Но на вопрос, связаны ли они, в УВД Могилевского облисполкома ответить не смогли. А потом вообще отказались от комментариев, воспользовавшись надуманной причиной: мол, откуда мы знаем, что нам звонит журналист.