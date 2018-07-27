«Ночные волки» открыли под Братиславой базу с танками и бронетехникой 4 27.07.2018, 19:11

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В Словакии создана петиция о запрете «Ночных волков» как «передового отряда Путина в гибридной войне против Словакии, ЕС и НАТО».

Словацкое подразделение "Ночных волков" – российского националистического мотоклуба, известного своей верностью Кремлю, – создалo ячейку возле Братиславы, где размещены старые танки и броневики.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Территория базы принадлежит Йозефу Гамбалеку - лидеру словацкого подразделения "Ночных волков". Он говорит, что хочет открыть здесь военный музей. Гамбалек и члены организации вступили в схватку с двумя журналистами, которые снимали базу. Он угрожал им пистолетом.

В Словакии существует петиция о запрете "Ночных волков" как "передового отряда Путина в гибридной войне против Словакии, ЕС и НАТО".