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Домрачева и Бьерндален прокатились на 450-тонном БелАЗе

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  • 27.07.2018, 19:16
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Фото: xsport.ua

Легендарные биатлонисты сели за руль гигантской машины.

Легендарные биатлонисты Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьерндален прокатились на 450-тонном БелАЗе.

Сначала для них была проведена экскурсия, которой руководил гендиректор предприятия Петр Пархомчик, а затем Оле-Эйнар и Дарья смогли сесть за руль гигантской машины.

«Интересно было вживую увидеть то, что до сих пор видел только по телевизору. Самосвалы впечатляют, как впечатляет и то, как производятся эти великолепные машины, Беларусь может ими гордиться. Конечно же, новым для меня был опыт вождения такой огромной машины», — цитирует Бьерндалена пресс-служба БелАЗа.

Напомним, Домрачева и Бьерндален по окончании минувшего сезона решили завершить карьеры.


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