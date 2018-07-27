Рейтинг премьера Великобритании упал до рекордно низкого уровня 1 27.07.2018, 19:32

Фото: Jim Mattis / Wikimedia Commons

Рейтинг упал, вероятно, из-за недовольства последними предложениями по Brexit.

Рейтинг одобрения работы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй упал до рекордно низкого уровня, вероятно, из-за недовольства последними предложениями по Brexit.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного для газеты Evening Standard, передает eurointegration.com.

Июльский опрос показал, что 30% британцев довольны руководством Терезы Мэй, и это на 5% меньше, чем в июне.

Опрос показал даже более резкое падение рейтинга Мэй среди членов ее Консервативной партии - с 68 до 55%.

Рейтинг британского правительства снизился на 22% по сравнению с 30% в июне. Опрос 1023 взрослых был проведен для газеты Evening Standard от Ipsos MORI с 20 до 24 июля.

Напомним, Тереза Мэй заявила, что отныне она возглавит переговоры с Евросоюзом, а департамент по вопросам Brexit переключится на подготовку к выходу страны из блока.