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Джеймс Мэттис: Встреча Трампа с Путиным не привела к изменениям в политике

  • 27.07.2018, 19:45
Джеймс Мэттис

Министр обороны США прокомментировал саммит в Хельсинки.

Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал в пятницу, что встреча американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки не привела к изменениям в политике, передает Reuters.

“Сразу после саммита в Хельсинки мне позвонили глава аппарата (Белого дома) и советник по национальной безопасности”, - сказал Мэттис журналистам в Пентагоне.

“Никаких изменений в политике после встречи не произошло”.

Мэттис также сказал, что США принимают меры, чтобы не допустить вмешательства в грядущие выборы и воспрепятствовать попыткам иностранных представителей повлиять на американский народ, не вдаваясь в подробности относительно этих мер.

“Будьте уверены, что принимаются меры для защиты наших выборов и разоблачения внешних попыток - любых, предпринятых кем угодно - повлиять на американскую общественность”, - сказал Мэттис, приведя в пример публикацию фейковых новостей.

“Но я не собираюсь раскрывать подробности”, - сказал он.

Директор национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что Россия и другие зарубежные государства, вероятно, попытаются вмешаться в выборы в Америке и Европе в текущем году и в будущем, отметив, что Москва считает, что аналогичные усилия успешно подорвали американскую демократию два года назад.

Мэттис также сказал, что рассматривает возможность встретиться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.


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