Названы автомобили, которыми больше всего довольны владельцы 1 27.07.2018, 19:58

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Исследователи авторитетного агентства JD Power опросили 68 тысяч автолюбителей.

Автомобили премиального корейского бренда Genesis возглавили престижный рейтинг удовлетворенности владельцев своими машинами. Для этого исследователи авторитетного агентства JD Power опросили 68 тысяч американских автолюбителей, которым пришлось ответить на 77 вопросов о различных качествах своей легковушк, передает rg.ru.

Анкетирование проводилось через три месяца после покупки - словно в подтверждение фразы "первое впечатление - самое верное". В итоге Genesis удалось набрать 884 балла из 1000 возможных (плюс 15 к результату 2017-го) и впервые в истории опередить прежнего лидера Porsche - у этой марки на один балл меньше и вторая позиция. На третьей строчке, как и год назад, BMW - 863 условных очка.

В топ-10 также вошли Lincoln (861), Mercedes-Benz (858), Audi (853), Volvo (850), Cadillac (848), Land Rover (845) и Lexus (842) - сплошь премиальные и люксовые марки.

В конце списка ожидаемо оказались более популярные бренды - Jeep (799), Mazda(798) и Mitsubishi (783). Причем аутсайдеру удалось за год прибавить сразу на 33 балла - это рекорд нынешнего рейтинга, на который претендовал также Dodge с прибавкой в 29 очков. Самое серьезное ухудшение оценки зафиксировано у Mini - минус 15 баллов.

Еще один вывод: новые автомобили становятся лучше. Средний результат бренда в 2018 году оказался на 10 баллов выше, чем в 2017-м.