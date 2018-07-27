Белорусская армия получила десятки модернизированных БТР 3 27.07.2018, 20:13

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Десантники в новых БТР-70МБ1

Фото – Минобороны Беларуси

Почему Беларусь модернизирует разработки, которые были созданы в СССР еще в первой половине 1970-х годов?

Витебские десантники получили 32 бронетранспортера БТР-70МБ1 – машины стали лучше защищенными, мобильными и более комфортными, пишет «Белсат».

Однако почему Беларусь модернизирует разработки, которые были созданы в СССР еще в первой половине 1970-х годов, а почти все соседи нашей страны уже перевооружают свою пехоту техникой следующих поколений?

Событие для белорусских коммандос

БТР‑70МБ1

Фото – Минобороны Беларуси

Новую технику – 32 бронетранспортера после модернизации и 18 120-мм минометов – получила 103-я отдельная воздушно-десантная бригада Сил специального назначения, сообщила армейская газета «Во славу Родины».

Это довольно значительная новость для Сил специальных операций (ССО), отметил начальник вооружения ССО полковник Игорь Золотарь. «Это первая настолько масштабная поставка техники в ССО за последнее время. В будущем мы намерены перевооружить и другие воинские части», – сказал он.

В следующем году планируется также перевооружить 38-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

Новые минометы, которые были куплены в России, повысили огневую мощь бригады – были сформированы две новые минометные батареи. Стоимость новых минометов – менее, чем $ 200 тысяч за штуку, писал ранее Belarus Security Blog.

Хитро-мудро и недорого?

Белорусский 140-й ремонтный завод закончил разработку своего варианта модернизации довольно старых советских бронетранспортеров БТР-70 в начале 2017 года.

В результате, как сообщал Государственный военно-промышленный комитет, удалось «значительно улучшить» ходовые и защитные качества машины, а также сделать ее более эргономичной – то есть комфортной и удобной для использования.

Бронетранспортер получил более мощный двигатель – 260 л.с. вместо двух по 120 л.с. Максимальная скорость выросла до 92 км/ч с 80 км/ч. Машина получила новую белорусскую цифровую радиостанцию Р-181-50ТУ «Драфа».

Был заметно переделан корпус машины – для удобства солдат на 14 см повысили потолок десантного отделения. Чтобы выход из машины был более удобным, были сделаны более широкими боковые люки. Машина также получила установки для отстрела дымовых гранат.

Вооружение БТР не изменилось – это 14,5-мм пулемет КПВТ и 7,62-мм пулемет ПКТ. Об изменениях в бронировании машины ничего не сообщается. Вес бронемашины вырос до 13 тонн с 11,5 тонн.

БТР-70 модернизированный до «Кобра-К»

Фото – 140-й ремонтный завод

При этом, отметим, что это, пожалуй, один из самых дешевых вариантов модернизации БТР-70. Собственно 140-й ремонтный завод предлагает, например, модернизацию до варианта «Кобра-К», в результате которого машина вместо крупнокалиберного пулемета получает боевой модуль с 30-мм пушкой и противотанковые управляемые ракеты, новый двигатель и другие устройства.

Нет денег на развитие армии

Беларусь модернизирует советскую машину, разработанную почти 50 лет назад, вместо переориентации на новую технику. В то же время наши соседи покупают и производят для своих армий новейшие образцы бронемашин для пехоты.

Так, Литва приобретает современные немецкие БТР GTK Boxer с высоким уровнем бронирования и вооруженные 30-мм автоматической пушкой. Россия уже полностью сняла с вооружения БТР-70, покупает гораздо более современные БТР-82 и разрабатывает новые образцы БТР на колесной платформе «Бумеранг». Польша имеет бронетранспортеры Rosomak на базе финского БТР Patria AMV, разработанные в конце 1990-х годов.

Бронетранспортер GTK Boxer в варианте, который пойдет армии Литвы

Фото Минобороны Литвы

Почему белорусы предоставляют своим коммандос – элите армии – модернизированную, но старую технику? У армии просто нет денег.

Хотя в риторике государственных СМИ очень много об обороне и безопасности, однако на самом деле государственный бюджет отдает на национальную безопасность довольно низкий процент средств, отмечают эксперты.

«В среднем 75% средств бюджета идут на содержание личного состава. То есть все остальное – боевая подготовка, исследовательские цели, развитие инфраструктуры, покупка техники – остаются эти 25%», – отмечал на конференции этой весной руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Паротников.

Защитит ли страну бедная армия?

Беларусь отдает своей примерно 60-тысячной армии каждый год всего около $ 600 — $ 700 миллионов. При этом Польша, имея вооруженные силы примерно в 105 тысяч человек, выдает на них около $ 9,3 миллиарда.

Армия Литвы состоит примерно из 20 тыс. человек – на них литовцы выдают более $ 800 миллионов. В других балтийских странах ситуация примерно такая же.

Можно привести данные по Украине (армия в 250.000 человек, оборонный бюджет более $ 5 млрд), России (армия в 1 млн человек, бюджет $ 70 млрд), по другим странам региона.

Но очевидно, что повсюду в расчете на одного военнослужащего выдают денег в разы больше, чем у нас.

«Силовые структуры никогда не были приоритетом властей. Им давали ровно столько, чтобы они выполняли свои функции и радовали глаз», – говорит Паротников.

Престижу армии не помогает использование военнослужащих в качестве дешевой рабочей силы

Фото Минобороны Беларуси

При этом и белорусский солдат, и белорусский офицер не зарабатывают столько, сколько нужно для того, чтобы служба в армии, подготовка к защите независимости страны была действительно престижной.

В результате белорусская армия, которая страдает от еще советского идеологического шума, испытывает не только дефицит современной техники, но и значительный кадровый голод.