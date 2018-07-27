Для поступления в БГПУ было достаточно 133 баллов из 400 2 27.07.2018, 20:24

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На «Математику и информатику» брали с 133 баллами, «Физику и информатику» — с 146.

Итоги вступительной кампании-2018. Проходные баллы на физико-математический факультет БГПУ снова оказались далеко не на уровне неба. На «Математику и информатику» брали с 133 баллами, «Физику и информатику» — с 146. Это из возможных 400. Проходной балл определяется последним абитуриентом на зачисление. То есть поступали тинейджеры и с более высокими показателями, пишет «Онлайнер».

Ведем речь о будущих педагогах, которые при условии выпуска будут обязаны отработать пару лет в учреждениях образования. То есть, возможно, учить ваших детей.

Надо быть справедливым к БГПУ и отметить, что есть вступительные баллы и поинтереснее: «Изобразительное искусство и компьютерная графика» — 325, «Психология» — 316, «Биология и химию» — 266, «Биология и география» — 278, «Социальная и психолого-педагогическая помощь» — 271, «История и мировая художественная культура» — от 258 баллов.

Вот список с сайта вуза.

В пресс-службе БГПУ отмечают, что уровень подготовки абитуриентов вырос.

На восьми специальностях проходные баллы выросли на 20—50 пунктов. Например, на специальности «Олигофренопедагогика» проходной балл составил 268 (в 2017 году — 218), «Социальная и психолого-педагогическая помощь» — 271 (229), «Психология» — 316 (282).

На факультете социально-педагогических технологий проходной балл вырос на все три специальности: «Социальная педагогика», «Социальная работа», «Социальная и психолого-педагогическая помощь» — на 20, 26 и 42 балла соответственно.

На факультете естествознания на специальность «Биология и география» проходной балл вырос на 27 пунктов, «Биология и химия» — на 14 пунктов.

При поступлении на некоторые специальности конкурс был значительно выше среднего по университету (около 2,5 человека на место). Так, по общему конкурсу на специальности «Биология и география», «Спортивно-педагогическая деятельность, спортивная режиссура» поступало более 14 человек на место. На специальность «Психология» конкурс составил более 10 человек на место, «Изобразительное искусство и компьютерная графика» — более 8 человек на место, «Олигофренопедагогика» — 4 человека на место.