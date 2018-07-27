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Фрэнсис Фэннон: Участие в «Северном потоке-2» чревато санкциями

  • 27.07.2018, 20:46
Фото: dpa

Помощник госсекретаря США заявил, что опора Европы на российский газ делает ее стратегически уязвимой.

Участие в проекте «Северный поток – 2» влечет за собой серьезный риск санкций со стороны Соединенных Штатов. Это заявление сделал помощник госсекретаря США по вопросам энергетики и ресурсов Фрэнсис Фэннон, отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки» в ходе телефонного брифинга в пятницу.

«Компании, которые оперируют в сфере российского энергетического трубопроводного сектора, включаются в деловую активность, которая несет значительный риск санкций, и это относится к «Северному потоку – 2» и «Турецкому потоку» – сказал Фрэнсис Фэннон в ответ на вопрос «Голоса Америки», как далеко могут пойти власти США в своем противостоянии российским трубопроводам в обход Украины.

В ходе брифинга Фрэнсис Фэннон изложил точку зрения правительства США на строительство Россией газопроводов в обход территории Украины: «Мы продолжаем выступать в поддержку продления транзита газа через Украину. Лучший способ, который обеспечил бы Украине возможность служить важным партнером в сфере транзита газа для Европы после 2019 года, заключается в том, чтобы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» не были бы построены»

«Опора Европы на российский газ делает ее стратегически уязвимой. Россия может и должна оставаться поставщиком газа в Европу, но не должна доминировать на рынке ради достижения своих враждебных политических целей. «Северный поток-2» разделит Европу и усилит возможности России использовать свои энергоресурсы для политического давления и злонамеренного влияния» – считает Фрэнсис Фэннон.

По его словам, строительство трубопровода позволит России «усилить свое агрессивное военное присутствие в регионе Балтики», а организация газоснабжения Европы в обход Украины в принципе «устранит важное ограничение на пути дальнейшей агрессии России против Украины».

«Энергоресурсы – это одно из гибридных орудий, которые Россия использует для того, чтобы распространять свое злонамеренное влияние и сеять разногласия в трансатлантическом сообществе. Вот почему США продолжают жестко возражать против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» – заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США.

«США будет продолжать дипломатическое продвижение своего тезиса о достижении энергетической безопасности путем диверсификации источников, путей и поставщиков энергоресурсов. Если говорить более конкретно, мы ожидаем от Еврокомиссии продвижения по поправкам в Газовую директиву – мы считаем это важным шагом в достижении дальнейшей прозрачности, чего сама Европа долго добивалась. Мы также поддерживаем действия Дании в сфере своей национальной безопасности» – добавил помощник госсекретаря США.

Газопровод «Северный поток-2» должен через Балтийское море, его строит российская компания «Газпром» вместе с несколькими европейскими компаниями.

Как сообщают информационные агентства, к настоящему времени «Северный поток-2» получил разрешения на строительство и эксплуатацию в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс получения разрешения в Дании, правительство которой недавно выразило намерение заблокировать строительство трубопровода принятием специального закона.


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