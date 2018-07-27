Ушел из жизни тренер по велоспорту Владимир Белявский 27.07.2018, 20:57

Владимир Белявский

Он воспитал плеяду белорусских спортсменов, которые показывали высокие результаты.

На 78-м году жизни умер мастер спорта СССР, тренер, судья высшей национальной категории по велоспорту Владимир Белявский. Он воспитал плеяду белорусских спортсменов, которые показывали высокие результаты на национальных и международных соревнованиях, сообщает пресс-служба Минспорта.

На днях на Могилевщине прошел юбилейный, пятидесятый, велосипедный мемориал памяти Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда К.П.Орловского. Организатором и бессменным главным судьей этих соревнований был Владимир Степанович Белявский.