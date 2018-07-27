В Польше малым предпринимателям уменьшили налог 27.07.2018, 21:05

Сенат Польши принял закон о так называемом малом ZUS.

Сенат Польши принял закон о так называемом малом ZUS. В результате взносы малых предпринимателей на социальное страхование будут уменьшены, передает «Радио Польша».

По словам президента Союза предпринимателей и работодателей Цезары Казьмерчака, новый закон дает шанс на развитие небольшим фирмам: «Это приведет к тому, что 100-200 тысяч человек вернутся на легальный рынок труда. На этом заработает и бюджет. Правительство должно быть счастливо от того, что мы требуем не уменьшения налогов, а их упрощения».

Более 173 тысяч индивидуальных предпринимателей, чей среднемесячный доход не превышает двух с половиной минимальных зарплат, выиграют от изменений.

В настоящее время предприниматель, чей ежемесячный приход составляет столько же, сколько минимальная заработная плата, ежемесячно выплачивает в фонд соцстрахования 1 200 злотых (280 евро), что составляет более половины его прихода. После вступления в силу новых правил бизнесмены будут платить менее 660 злотых (155 евро), если их приход не превышает 5250 злотых (590 евро). Это произойдет с 1 января 2019 г.

Сенат поддержал закон почти единогласно: 426 депутатов проголосовали за, никто не выступил против, лишь один сенатор воздержался.