ИААФ отказалась восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики 27.07.2018, 21:12

Российские атлеты по-прежнему лишены права участвовать в международных соревнованиях.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИИАФ) отказалась восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики, передает «Эхо Москвы».

В то же время международная федерация заметила значительный прогресс в работе ВФЛА по восстановлению.

Как заявил глава комиссии Руне Андерсен, «они сделали даже больше, чем могли».

Таким образом российские атлеты по-прежнему лишены права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИААФ и могут соревноваться только в нейтральном статусе.