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В Гродно не впустили гостей на 30-летие Союза поляков Беларуси

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  • 27.07.2018, 21:20

28 июля в Гродно пройдут торжества по случаю 30-летия основания Союза поляков Беларуси.

28 июля в Гродно пройдут торжества по случаю 30-летия основания Союза поляков Беларуси. Но некоторые из польских гостей не смогут принять участие в праздновании, передает «Радио Польша».

Рышарду Уманьскому, священнику прихода Пресвятой Матери Божьей Ченстоховской и капеллану профсоюза «Солидарность» из Ченстоховы не разрешили въехать в Беларусь.

Анжелика Борис, председатель Союза поляков Беларуси, непризнанного официальным Минском, сообщила, что отец Рышард Уманьский из Ченстоховы поддерживает ее организацию. Не исключено, что ему не разрешили въехать в Беларусь после последнего визита в Гродно в феврале этого года, когда он участвовал в богослужении по случаю годовщины депортации поляков в Сибирь.

Анжелика Борис подчеркнула, что, работая в Беларуси, польские активисты всегда сталкиваются с неожиданными проблемами.

На праздновании 30-летия СПБ в Гродно не будет делегации от польского управления по делам ветеранов и репрессированных. Белорусская сторона отказалась выдать им визы.

На 30-летие СПБ должен приехать спикер Сената Польши Станислав Карчевский. Ожидаются другие делегации от правительства, парламента Польши, органов самоуправления Белостока, Сопота.


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