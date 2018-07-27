Самое долгое затмение века (Видео, онлайн) 27.07.2018, 21:27

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Сегодня — рекордно продолжительное лунное затмение, его полная фаза длится более ста минут.

Для тех, кто не может сам наблюдать редкое явление, предлагаем посмотреть онлайн-трансляцию этого события.

Хронология затмения:

22.30 — начало полного лунного затмения (Луна полностью погрузится в тень Земли);

23.22 — максимум лунного затмения (Луна ближе всего к центру земной тени);

00.13 — завершение полной фазы затмения (Луна начнет выходить из тени Земли);

01.19 — завершение частного затмения (Луна полностью выйдет из земной тени);

02.29 — окончание полутеневого лунного затмения (оттенок спутника снова станет обычным).

Если в вашем регионе ясная погода, вы можете увидеть затмение своими глазами. В момент максимальной фазы затмения Луну нужно искать в юго-восточной части неба в созвездии Козерога в 14 градусах над горизонтом, пишет tut.by.

Обратите внимание еще и на Марс, он виден на 6−7 градусов ниже Луны у южного горизонта. Красная планета сегодня находится в Великом противостоянии с Солнцем и на рекордно близком расстоянии к Земле. Благодаря этому она сияет на небе как очень яркая звезда, уступая по яркости лишь Венере.

Напомним, затмение 27 июля — самое продолжительное в XXI веке: его полная фаза длится около 103 минут. Всё из-за того, что центр Луны подобрался почти к самому центру земной тени. К тому же в момент затмения спутник будет находиться вблизи апогея своей орбиты — максимально удаленной точки по отношению к Земле.