«Послабления санкций не будет» 1 27.07.2018, 21:38

Майк Помпео

Что рассказал Помпео об итогах встречи Путина и Трампа в Хельсинки.

25 июля государственный секретарь США Майк Помпео выступил перед комитетами Сената по иностранным делам и по делам банков. Он рассказал, о чем смогли договориться в Хельсинки президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин, подтвердил, что США не отменят санкции против Кремля за аннексию Крыма, а также заявил, что в отсутствии конфликтов между Москвой и Вашингтоном заинтересован весь мир. "Гордон" собрал главные заявления Помпео, прозвучавшие в Конгрессе.

Фото: EPA

О Крыме:

Сегодня администрация [президента США Дональда] Трампа обнародовала документ, который мы называем "Крымской декларацией". Один из ее фрагментов: "Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых она, как давно заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма". Хочу заверить вас, что США не признают и не будут признавать так называемую аннексию Крыма Кремлем. Вместе с нашими союзниками, партнерами и международным сообществом мы продолжаем поддерживать Украину и ее территориальную целостность. Послабления связанных с Крымом санкций не будет, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине. "Крымская декларация" официально закрепляет политику США по непризнанию [аннексии].

Об отношениях с Россией:

Наша стратегия по отношению к России остается той же. Мы предпринимаем действия для того, чтобы стратегия президента РФ Владимира Путина стала менее агрессивной. На сегодняшний день на США и Россию приходится 95% ядерного оружия в мире. Президент Трамп считает, что две ядерные державы не должны ссориться. И это не только в наших интересах, но и в интересах всего мира. Администрация продолжит проводить жесткую политику против России в ответ на ее злонамеренные действия.

Мы не сможем добиться прогресса по вопросам взаимной заинтересованности, если не будем об этом говорить. Я имею в виду такие вопросы, как остановка терроризма, достижение мира в Украине, прекращение войны в Сирии, обеспечение безопасности для Израиля и прекращение злонамеренной деятельности Ирана.

О внешней политике США:

Президент предпринял большое количество действий, чтобы защитить наши интересы. При администрации Трампа в отношении организаций и физических лиц было введено 213 санкций, 60 российских шпионов были изгнаны из Америки, было закрыто российское консульство в Сан-Франциско в ответ на сокращение американского дипломатического персонала в России на 70%. Только в этом году в Европе под эгидой или с участием США прошли 150 военных учений, более $11 млрд были выделены на "Европейскую инициативу сдерживания", Украине и Грузии предоставлено оборонительное вооружение. Ничего из этого не происходило до прихода президента Трампа на его пост.

О вмешательстве РФ в выборы:

Президент Трамп заявил, что согласен с нашими разведслужбами в том, что Россия вмешивалась в наши выборы в 2016 году. Он четко это понимает, я об этом знаю, я докладывал ему об этом в течение более чем одного года. Президент сказал Путину о вмешательстве в наши выборы. Он уверен в том, что после этого разговора Путин понимает, что это неприемлемо.

Фото: EPA

О переговорах в Хельсинки:

Я несколько раз говорил с Трампом о том, что там происходило, также я провел две встречи с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым, поэтому у меня есть хорошее представление о происходившем. Я не общался с переводчиками и не видел их записок. Я присутствовал на многих встречах, но никогда не полагался на записки переводчиков. Я могу подтвердить, что со стороны Трампа не было никаких заверений в отношении [ослабления] санкций. Президент очень четко выразил позицию США и своей администрации, когда встречался с Путиным.

О переговорах с КНДР:

Я сейчас участвую в очень сложных переговорах с Северной Кореей, поэтому в общественном формате не хочу делиться подробностями всех разговоров с ними. Я убежден, что Северная Корея понимает наше определение денуклеаризации, очень широкое определение, в которое входят инфраструктура, ядерные боеголовки, химическое и биологическое оружие.

О саммите НАТО в Брюсселе:

Это был очень продуктивный саммит. Я много разговаривал с [генеральным секретарем Йенсом] Столтенбергом о том, что это был, пожалуй, самый продуктивный саммит за всю историю. Мы говорили об инициативе "четыре по 30", нужно внедрять эту инициативу, которая будет хорошим аспектом сдерживания. Мы должны усилить наших союзников и продолжить уделять внимание сдерживанию России в Европе.

Президент также поднял еще один вопрос: энергетическая безопасность. Он говорил о "Северном потоке – 2" и о том, какой риск он представляет для Альянса, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия. Есть европейские страны, которые понимают этот риск и поддерживают наши возражения по этому вопросу.

Наконец, я хочу поговорить о миссии НАТО в борьбе с терроризмом. Хочу поблагодарить европейские страны, которые взяли на себя тяжкое бремя: за две недели после саммита наши партнеры по НАТО дали свыше тысячи обещаний, которые касаются подготовки наших войск в Афганистане. Президент Трамп призывал к этому на саммите, поэтому я считаю это большим позитивным результатом.

О позиции по Украине:

[В этом вопросе Трамп и Путин] согласились не соглашаться. После саммита в Хельсинки Украине были предоставлены $200 млн на расходы, связанные с безопасностью. По этому вопросу никаких изменений в политике не произошло.