Премьер Греции взял на себя политическую ответственность за лесные пожары 27.07.2018, 22:05

Фото с сайта aa.com.tr

В результате пожаров погибли 87 человек.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас взял на себя полную политическую ответственность за лесные пожары, в результате которых погибли 87 человек.

Об этом он сказал в начале чрезвычайного заседания правительства, сообщает eurointegration.com со ссылкой на Еkathimerini.

"Мертвые не могут говорить, но наименьшее, что мы можем сделать в их память, это проявлять уважение к истине. Я хочу взять на себя полную политическую ответственность за трагедию перед кабинетом министров", - сказал Ципрас.

"Это само собой разумеется для премьер-министра страны, и я призываю вас тоже принять ее", - сказал он своим министрам.

Ципрас призвал критиков избегать нападок на пожарных, сотрудников в береговой охраны и полицейских, участвовавших в колоссальной операции по борьбе с пожарами, заявив, что они спасли сотни жизней.

Он также пообещал, что правительство разработает план по исправлению многолетних строительных нарушений и призвал оппозицию принять участие в его подготовке.

В четверг министр гражданской защиты Никос Тоскас утверждал, что "никаких серьезных операционных ошибок не было", и что не было времени для эвакуации людей, потому что огонь распространялся очень быстро.