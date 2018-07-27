Под Минском снимают фильм о Янке Купале 27.07.2018, 22:10

Съемки исторической драмы о судьбе поэта начались на натурной площадке в Смолевичском районе.

Съемки исторической драмы о судьбе Янки Купалы начались на натурной площадке «Беларусьфильма» в Смолевичском районе.

27 июля Национальная киностудия «Беларусьфильм» начала съемки четырехсерийного фильма о судьбе народного поэта Беларуси Янки Купалы. Авторы планируют сделать также полнометражную киноверсию ленты. Проекту присвоен статус национального фильма, передает «Белсат».

В первый съемочный день на площадке работали юные актеры, которые сыграют Купалу в четыре, семь и тринадцать лет. Режиссер-постановщик Владимир Янковский не раскрыл, кто будет играть взрослого поэта.

«Очень серьезный выбор и очень большой кастинг. Не хочу ошибиться», – подчеркнул Янковский.

В беседе с журналистами режиссер рассказал, что картина будет на белорусском, русском, польском и литовском языках. Ее планируют закончить к концу 2019 года.