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Пентагон составляет список запрещенного программного обеспечения

  • 27.07.2018, 22:20
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Это нужно, чтобы блокировать поставщиков, использующих исходный код, созданный в России или Китае.

Министерство обороны США разрабатывает список запрещенного к покупке программного обеспечения, чтобы блокировать поставщиков, использующих исходный код, созданный в России или Китае, передает liga.net.

Об этом сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению вооружением Эллен Лорд, передает Reuters.

Пентагон уже полгода работает над черным списком поставщиков ПО. Цель создания списка - помочь сотрудникам ведомства, отвечающим за закупку, и партнерам в отрасли избежать покупки сомнительных кодов для Минобороны США и поставщиков.

По словам Лорд, с первого взгляда сложно определить источник из-за холдинговых компаний.

Пентагон проводит работу по выявлению компаний, которые не придерживаются стандартов в сфере обороны. После выявления эти компании помещаются в список, который будет показан сотрудникам Минобороны США, ответственным за закупки.


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