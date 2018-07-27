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Под Минском автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет

  • 27.07.2018, 22:23
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В результате ДТП пострадало более 10 человек.

Сообщение от пользователя «Онлайнера» Robokop1988 (здесь и далее особенности авторской орфографии и пунктуации сохранены): «Дорога Хатежино-Таборы стоит мот с коцаным пластиком. Метров через 150 дорога перекрыта. Стоит скорая, МЧС». Пользователь kristinka27 публикует фотографии. На них зеленый пассажирский МАЗ, который лежит на боку в кювете. В ГАИ минского района говорят, что на месте работают специалисты. Информации о пострадавших пока нет.

— Около 15:30 часов вблизи деревни Хатежино Минского района водитель 1989 года рождения, управляя автобусом МАЗ, выехал на встречную полосу движения, после чего съехал в левый по ходу движения кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства. В автобусе находилось около 30 пассажиров.

В результате ДТП пострадало более 10 человек.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, — рассказали в ГАИ Минского района.


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