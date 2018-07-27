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Google разработала брелок для хранения паролей

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  • 27.07.2018, 22:33

Ключ позволяет его владельцу обходить процесс ввода паролей.

Компания представила ключ шифрования и хранения паролей от различных аккаунтов.

Google представила свою новую разработку Titan Security Key — физический ключ, который служит идентификатором пользователя.

Как сообщает «Хайтек», изначально он был задуман как устройство, которое требуется пользователю для того, чтобы войти в компьютерную систему, однако разработчики обещают расширить его функционал до хранения паролей от различных аккаунтов.

Есть две модификации устройства: с USB и Bluetooth, оно не требует зарядки около полугода, отмечает издание. Цена Titan Security Key пока неизвестна, но подобные ключи, которые уже появились на рынке, стоят от $20 до $25.

Разработчики обещают, что девайс должен "значительно повысить безопасность аккаунта пользователя: если хакеры смогут получить электронный пароль, то без физического ключа залогиниться не смогут".

Ключ, который напоминает карту памяти USB, позволяет его владельцу обходить процесс ввода паролей. В дополнение к паролю устройство предоставляет уникальный ключ шифрования, поэтому им не сможет воспользоваться мошенник, подчеркивают разработчики.

В Google рассказали, что уже около полугода используют подобные брелоки. Результатом стало общее уменьшение фишинга и практик обманного получения сведений через фейковые ссылки.

"С момента внедрения ключей безопасности у нас не было никаких сообщений о краже паролей или аккаунтов", - добавили в компании.


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