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Экономист: Топливо в Беларуси может стоить дороже, чем в Польше или Германии

  • 27.07.2018, 22:48
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Если Беларусь не модернизирует НПЗ, то бензин и дизель существенно подорожают.

В Беларуси со следующего года предлагают внести изменения в Налоговый кодекс. Из любопытных моментов - изменение действующих ставок акцизов на топливо и на сигареты, пишет kp.by.

Акцизы на топливо предлагается уменьшить на 25% по сравнению с теми, что действуют с 1 июля по 31 декабря 2018 года. Акцизы на биодизель и на сжиженный углеводородный газ сохранят на действующем уровне. Что касается сигарет, то акцизы на них хотят повысить в два этапа: с 2019 года на 10%, 1 июля по 31 декабря 2019 года - еще на 4,7% (по сравнению с уровнем, который будет с начала следующего года).

Не забывают чиновники и про алкоголь. Правда, не про весь. Акциз на натуральные вина предлагают поднять на 4,6%, а вот цены на крепкий алкоголь, плодово-ягодное вино и пиво останутся на прежнем уровне. По крайней мере, производители и импортеры не смогут оправдать повышение цены изменением акцизов.

Стоимость табачных изделий и натурального вина повысится, это уже понятно: акцизы будут заложены в цену. А что будет с топливом? Неужели подешевеет?

По словам экономиста, создателя проекта «Кошт Урада» Владимира Ковалкина, о снижении цен на бензин и дизель в Беларуси говорить не приходится. Снизить акцизы на топливо у нас решили из-за нефтяного налогового маневра в России. Напомним, наши соседи отказываются от вывозных таможенных пошлин, за которые Беларусь не платит, и одновременно вводят налог на добычу у себя полезных ископаемых.

- Соответственно, взимать акцизы без повышения цены на топливо будет невозможно. Поэтому единственный способ как-то сбалансировать ситуацию - это снизить акцизы на топливо, - рассказал Владимир Ковалкин.

- В июне Минфин предлагал вообще убрать акцизы на топливо с 2019 года. Если мы от них откажемся, топливо в итоге все равно подорожает?

- Это сильно зависит от способности наших нефтеперерабатывающих заводов модернизироваться. Глубина переработки нефти на них ниже, чем на таких же НПЗ в Польше, Германии и в других европейских странах. Соответственно, и цена конечного топлива у нас выше. Если мы начнем закупать у России нефть по мировым ценам, а эффективность белорусских НПЗ останется низкой, то топливо у нас будет стоить дороже, чем в Польше или Германии. Однако налоговый маневр в России растянут на несколько лет, и повышение цены, скорее всего, тоже растянется во времени. Поэтому мы так же постепенно будем снижать акцизы, чтобы стоимость бензина и дизеля не повышалась или повышалась незначительно.

- А Россия может в исключительном порядке для Беларуси отменить налог на добычу полезных ископаемых или установить некую особую для нас цену?

- России это абсолютно невыгодно. Скорее всего, будут какие-то переговоры, попытки Лукашенко договориться о компенсационных мерах. И, скорее всего, это будут денежные меры. То есть дадут какие-то кредиты, где-то откроют российский рынок, или войн молочных будет поменьше. Но вряд ли стоит ожидать, что Россия начнет продавать нам нефть дешевле, чем у себя.

На сколько могут подорожать сигареты?

Министерство по налогам и сборам каждый месяц имеет право устанавливать новые цены на сигареты. И каждый раз это повышение цены, а не ее снижение. Понятно, что акциз - не единственное, из-за чего может повыситься стоимость сигаретной пачки. В 2017 году акцизы на табачные изделия повышались от 7 до 12% (по сравнению с 2016 годом) - в зависимости от ценовой группы. По данным Белстата, в среднем за прошлый год сигареты подорожали на 7,6%. На 2018-й было заложено повышение акцизов на табачные изделия на 15%. По данным Белстата, с января по июнь табачные изделия подорожали на 4,37%.


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