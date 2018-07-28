В Молдове определились с датой выборов в парламент 28.07.2018, 8:19

Выборы в Молдове пройдут по новой, смешанной системе.

В Молдове очередные парламентские выборы пройдут 24 февраля 2019 года. Соответствующее решение принял парламент страны, сообщает Укринформ.

Мандат действующего парламента Молдовы истекает 1 декабря 2018 года. Cогласно Кодексу о выборах, очередные выборы могут проводиться в течение трех месяцев со дня истечения нынешнего мандата депутатов.

Ранее сообщалось, что выборы в парламент пройдут в ноябре – начале декабря этого года.

Очередные парламентские выборы пройдут в Молдове по новой, смешанной системе: 51 депутат (из 101) будут избраны по партийным спискам, а другие 50 – по одномандатным округам.

Согласно последним социологическим опросам, в следующий парламент страны могут войти представители четырех политических сил – правящей ныне Демократической партии, а также партий социалистов, «Действие и солидарность», а также платформы «Достоинство и правда».

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон считает, что после парламентских выборов в стране будет сформировано "про-молдавское парламентское большинство и правительство", которые будут стремиться к восстановлению "партнерских стратегических отношений с Россией".

Также Додон требовал досрочных парламентских выборов в Молдове, заявляя, что действующий парламент "узурпирует власть". В свою очередь парламент Молдовы начал процедуру импичмента Додона.