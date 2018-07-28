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Житель Червенского района сжег магазин, чтобы скрыть растрату подруги

  • 28.07.2018, 8:23
Фото: УВД Миноблисполкома

Сотрудники милиции раскрыли поджог сельского магазина в Червенском районе Минской области.

Поджигателем оказался местный житель, который сделал это для своей подруги. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Несколько дней назад спасателям поступило сообщение, что в одной из деревень Червенского района горит одноэтажное кирпичное здание магазина. Милиции удалось установить личность поджигателя.

Как оказалось, местный житель, убеждая свою возлюбленную в серьезности своих чувств, сказал, что на все ради нее способен. Женщина, которая работала продавцом, предложила проверить чувства огнем — и сжечь магазин, в котором она трудилась, чтобы скрыть следы растраты.

Фото: УВД Миноблисполкома

Мужчина был ранее неоднократно судим и на преступление пошел со знанием дела. Время выбрал ночное, сломал решетку на окне и поджег магазин.

Поджигатель взят под стражу. И мужчину, и его подругу будут судить.


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