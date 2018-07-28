«Свидание с Луной»: как жители Земли наблюдали полное лунное затмение 28.07.2018, 8:27

Фото: EPA/UPG

В пятницу, 27 июля, в 20:15 по минскому времени началось редкое полное лунное затмение.

Продолжительность затмения составила 103 минуты. Это было самое длинное полное лунное затмение в XXI веке.

За уникальным астрономическим явлением имели возможность наблюдать жители Восточной Африки и Центральной и Южной Азии, а также в Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение началось при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии - наоборот, при заходе. В Северной Америке затмения не было видно вообще.