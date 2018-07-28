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Черногория начнет предлагать иностранцам гражданство за инвестиции

  • 28.07.2018, 8:29

Минимальные инвестиции установили на уровне € 250 тыс.

Власти Черногории объявили о запуске программы получения гражданства республики через инвестиции. Информация о госпрограмме размещена на официальном сайте правительства Черногории.

Иностранцы смогут подать заявление на получение паспорта республики уже с октября этого года. Потенциальным инвесторам предложат несколько вариантов спонсорства. Среди них — инвестиции в размере € 450 тыс. в одобренные правительством проекты в развитых регионах страны или вливания в размере € 250 тыс. в проекты в менее развитых регионах.

Получить паспорта в качестве инвесторов смогут лишь 2 тыс. иностранных граждан в течение первых трех лет действия программы. В течение месяца после подачи заявления участники программы получат статус постоянного резидента Черногории, а через шесть месяцев — гражданство страны.

Согласно данным, опубликованным на сайте Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, объем ВВП по паритету покупательной способности Черногории за 2017 год составил $ 11,010 млрд, по этому показателю страна занимает 160-е место в мире. Темпы роста ВВП в прошлом году зафиксировали на уровне 4,4%. ВВП на душу населения составляет $ 17,4 тыс.

Как отмечается в материале ЦРУ, правительство Черногории признает необходимость устранения экономических препятствий, чтобы оставаться конкурентоспособным государством и открывать экономику для иностранных инвесторов. Чистые прямые инвестиции иностранных граждан и юридических лиц по итогам 2017 года составили $ 848 млн. Среди крупнейших инвесторов — Норвегия, Россия, Италия, Азербайджан и Венгрия.


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