По Минску гулял голый мужчина 28.07.2018, 8:43

Фото: Еврорадио

На проспекте Независимости он даже зашел в аптеку.

Вечером 26 июля по центру Минска гулял голый мужчина. В распоряжение Еврорадио попало несколько фотографий с ним. На одной "минский Адам" лежит на тротуаре рядом с одеждой, на другой он в чем мать родила заходит в аптеку.

Все это происходит на проспекте Независимости, в районе станции метро "Академия наук".

Как рассказали в аптеке, мужчина зашел, постоял немного и вышел, ничего не купив. То ли дверью ошибся, то ли ассортимент не понравился. Интересно, откуда необычный покупатель собирался достать деньги?

"Мы видели, как он пошел дальше по проспекту Независимости, и вызвали милицию", — добавили в аптеке.

Преследовать мужчину аптекари не стали.