По Минску гулял голый мужчина
- 28.07.2018, 8:43
На проспекте Независимости он даже зашел в аптеку.
Вечером 26 июля по центру Минска гулял голый мужчина. В распоряжение Еврорадио попало несколько фотографий с ним. На одной "минский Адам" лежит на тротуаре рядом с одеждой, на другой он в чем мать родила заходит в аптеку.
Все это происходит на проспекте Независимости, в районе станции метро "Академия наук".
Как рассказали в аптеке, мужчина зашел, постоял немного и вышел, ничего не купив. То ли дверью ошибся, то ли ассортимент не понравился. Интересно, откуда необычный покупатель собирался достать деньги?
"Мы видели, как он пошел дальше по проспекту Независимости, и вызвали милицию", — добавили в аптеке.
Преследовать мужчину аптекари не стали.