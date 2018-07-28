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По Минску гулял голый мужчина

  • 28.07.2018, 8:43
Фото: Еврорадио

На проспекте Независимости он даже зашел в аптеку.

Вечером 26 июля по центру Минска гулял голый мужчина. В распоряжение Еврорадио попало несколько фотографий с ним. На одной "минский Адам" лежит на тротуаре рядом с одеждой, на другой он в чем мать родила заходит в аптеку.

Все это происходит на проспекте Независимости, в районе станции метро "Академия наук".

Как рассказали в аптеке, мужчина зашел, постоял немного и вышел, ничего не купив. То ли дверью ошибся, то ли ассортимент не понравился. Интересно, откуда необычный покупатель собирался достать деньги?

"Мы видели, как он пошел дальше по проспекту Независимости, и вызвали милицию", — добавили в аптеке.

Преследовать мужчину аптекари не стали.


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