закрыть
28 июля 2018, суббота, 9:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Экс-президента Армении Кочаряна арестовали на два месяца

  • 28.07.2018, 8:51
Роберт Кочарян
ФОто: EPA

Бывшего лидера Армении обвиняют в свержении конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами.

Суд в Ереване в ночь на 28 июля арестовал на два месяца второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года. Об этом сообщило местное издание News.am.

Адвокаты экс-главы государства планируют подать апелляцию и в субботу на специальной пресс-конференции рассказать о подробностях указанного решения. 26 июля Кочаряну предъявили обвинение по ч. 1 ст. 300.1 Уголовного кодекса (свержение конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами). Политику грозит до 15 лет лишения свободы.

Кочарян занимал пост президента Армении с 1998-го по 2008 год. На выборах в феврале 2008 года победу, по данным избирательной комиссии, одержал его соратник Серж Саргсян. Сторонники оппозиционного кандидата Левона Тер-Петросяна организовали митинги протеста, которые были подавлены. Среди участников манифестаций, получивших тюремные сроки за организацию беспорядков, был Никол Пашинян, который в результате революции 2018 года стал премьер-министром Армении. Он обещал не допустить мести в отношении представителей прежней власти.


популярное за неделю

Мнение

Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич