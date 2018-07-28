Экс-президента Армении Кочаряна арестовали на два месяца 28.07.2018, 8:51

Роберт Кочарян

ФОто: EPA

Бывшего лидера Армении обвиняют в свержении конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами.

Суд в Ереване в ночь на 28 июля арестовал на два месяца второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года. Об этом сообщило местное издание News.am.

Адвокаты экс-главы государства планируют подать апелляцию и в субботу на специальной пресс-конференции рассказать о подробностях указанного решения. 26 июля Кочаряну предъявили обвинение по ч. 1 ст. 300.1 Уголовного кодекса (свержение конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами). Политику грозит до 15 лет лишения свободы.

Кочарян занимал пост президента Армении с 1998-го по 2008 год. На выборах в феврале 2008 года победу, по данным избирательной комиссии, одержал его соратник Серж Саргсян. Сторонники оппозиционного кандидата Левона Тер-Петросяна организовали митинги протеста, которые были подавлены. Среди участников манифестаций, получивших тюремные сроки за организацию беспорядков, был Никол Пашинян, который в результате революции 2018 года стал премьер-министром Армении. Он обещал не допустить мести в отношении представителей прежней власти.