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Виктор Гончаренко выиграл первый трофей в роли наставника ЦСКА

  • 28.07.2018, 8:55
Виктор Гончаренко
ФОто: sport-express.ru

ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России, который состоялся в Нижнем Новгороде.

Этот трофей стал первым для наставника ЦСКА Виктора Гончаренко. Белорусский специалист возглавил "армейцев" зимой 2016 года, под его руководством команда дважды завершала сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

Для "армейцев" эта победа в Суперкубке России стала уже 7-й в истории. Клуб продолжает удерживать рекорд по этому показателю. Ранее ЦСКА побеждал в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 годах, приводит цифры championat.com.


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