Беларусь - среди неплательщиков взносов в ООН 2 28.07.2018, 9:11

ОН никогда ранее не сталкивалась с подобной тяжелой ситуацией с финансированием.

Многие государства-члены ООН не спешат с выплатой причитающихся взносов в регулярный бюджет, что ставит организацию в непростое финансовое положение. Об этом сообщается на сайте организации.

По состоянию на 26 июля взносы уплатили 112 государств на сумму $1,494 млрд. В прошлом году за аналогичный период выплаты составили $1,7 млрд.

В списке должников — 81 страна. Среди них — Беларусь, Египет, Иран, Таджикистан, Саудовская Аравия и США. В общей сложности они не доплатили около $810 млн. США, доля которых в бюджете ООН составляет 22%, выплачивают свой взнос, как правило, только в октябре–ноябре, пишет znak.com.

«В ООН с пониманием относятся к тому, что в странах-членах разные бюджетные циклы. Однако ООН никогда ранее не сталкивалась с подобной тяжелой ситуацией с финансированием на столь раннем этапе календарного года», — отмечается в сообщении.

Размер взноса каждого государства в регулярный бюджет исчисляется в процентах от общих расходов организации. Шкалу взносов каждые три года определяет генеральная ассамблея ООН. В основу этой шкалы положен принцип платежеспособности государств. При таком подходе учитывается валовой национальный продукт за шестилетний период. Если экономика конкретного государства развивается успешно, то растет и размер его взносов в бюджет ООН.

Согласно действующей шкале, США оплачивают 22% регулярного бюджета ООН, Япония — почти 10%, Германия — немногим более 7%, Китай — 7,9%, Россия — 3,088%.