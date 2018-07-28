Ученые рассказали, как привлечь удачу в свою жизнь 1 28.07.2018, 9:16

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Есть несколько действенных и проверенных способов привлечения удачи, которые подтверждены специалистами.

Все время своего осознанного существования человечество верило в мистику и привлечение удачи с помощью определенных манипуляций, а также верило в приметы и талисманы. Современная наука считает, что некоторые из суеверий и пример действительно работают. Ученые проанализировали большинство способов того, как можно привлечь удачу и подвели итоги, пишет u-news.com.ua.

Талисманы могут приносить удачу, сообщают ученые из Германии, но только в том случае, если человек верит в их действенность. Так, гольфисты, играющие «счастливым мячом», забивали его в лунки чаще, а студенты, которые на важном экзамене пользовалась счастливыми ручками, получали более высокий бал.

Удача благоволит упрямым, и это доказывают истории успеха многих известных личностей. Те, кто не сдается после череды неудач, а продолжают пытаться, в итоге все-таки добиваются желаемого. Так «повезло» Джоан Роулинг, которая отправила свою повесть о мальчике-волшебнике 13 издателям, но только один согласился взяться за нее.

Также стоит доверять интуиции, так как она не что иное, как плод эволюции. Там где сознание современного человека не замечает опасности, дает знать о себе предчувствие. Однако доверять ему полностью не стоит, иногда и он дает сбои. Полностью следует верить только в свою удачу, исследователи доказали, что именно это позволяет людям использовать свои умственные возможности на все 100% и в целом работать более эффективно.

Помимо того, удачливые люди обычно обладают особенным складом характера: у них достаточно высокая самооценка, оптимистичный подход к жизни, открытость к новым возможностям. Доказать это удалось благодаря анкетированию, в котором приняли участие более чем 1000 человек.