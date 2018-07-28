закрыть
28 июля 2018, суббота, 9:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Монополисты и бюрократы: кто тормозит бизнес на селе

1
  • 28.07.2018, 9:25

Как поддержать предпринимательскую инициативу деревенских жителей.

За полгода 667 предпринимателей воспользовались льготами для развития своего дела, которые дает указ о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В сельской местности и небольших городах появилось 160 торговых точек, 17 мест общественного питания и 60 автомагазинов, пишет zautra.by.

Учитывая, что указ работает на территориях, где в целом проживает чуть больше 1 миллиона человек, почти 700 предпринимателей, которые воспользовались облегченными условиями ведения бизнеса, − это хороший показатель, считают эксперты.

Но даже налоговые льготы не стали панацеей. Сельские жители, которые по статистике более остро сталкиваются с безработицей и имеют более низкий уровень жизни, не ринулись массово становиться самозанятыми или открывать свое дело. Почему?

— Та модель, которая есть сейчас, резко идет в сторону монополизации, расслоения торговых предприятий на крупные и остальные. Причем рентабельность деятельности крупных в несколько раз выше, а для остальных – это работа практически с нулевым результатом, − объясняет сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

Так как рыночная сила крупных предприятий ничем не ограничена, даже если в регионах и сельской местности есть незаполненные ниши, то организовать рентабельную работу предприятиям, которые не являются крупными, практически невозможно, говорит представитель бизнес-союза. Именно поэтому даже льготы не приводят к быстрому развитию малого и микробизнеса в сельской местности и небольших городах.

— Условия, конечно, никогда не будут равными, но в этом направлении все же надо работать, − считает Виктор Маргелов.

Пока Беларусь не станет активней работать над созданием новой, более современной, модели торговли, вряд ли точечные меры подстегнут масштабное развитие предпринимательства в сельской местности и в стране в целом.

Условия ведения бизнеса не сводятся только к вопросам регистрации и налогообложения. У предпринимателей часто возникает вопрос доступа к ресурсам и к рынкам, считает старший исследователь CASE Belarus ,B>Дмитрий Бабицкий.

Выполнять все бюрократические и административные процедуры, преодолевать существующие барьеры – для бизнеса дорого и сложно. Предприниматели нередко быстро закрывают новое дело или работают в обход чрезмерных, по их мнению, требований.

Эксперт считает, что рост самозанятых и предпринимателей в регионах будет только после того, как в целом будут более привлекательными условия для ведения бизнеса.

Для развития бизнес-проектов, в том числе в небольших населенных пунктах, важны минимизация бюрократических процедур, снижение административных барьеров и сокращение чрезмерного давления контролирующих органов, а также более развитая инфраструктура поддержки.


популярное за неделю

Мнение

Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич