Монополисты и бюрократы: кто тормозит бизнес на селе 1 28.07.2018, 9:25

Как поддержать предпринимательскую инициативу деревенских жителей.

За полгода 667 предпринимателей воспользовались льготами для развития своего дела, которые дает указ о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В сельской местности и небольших городах появилось 160 торговых точек, 17 мест общественного питания и 60 автомагазинов, пишет zautra.by.

Учитывая, что указ работает на территориях, где в целом проживает чуть больше 1 миллиона человек, почти 700 предпринимателей, которые воспользовались облегченными условиями ведения бизнеса, − это хороший показатель, считают эксперты.

Но даже налоговые льготы не стали панацеей. Сельские жители, которые по статистике более остро сталкиваются с безработицей и имеют более низкий уровень жизни, не ринулись массово становиться самозанятыми или открывать свое дело. Почему?

— Та модель, которая есть сейчас, резко идет в сторону монополизации, расслоения торговых предприятий на крупные и остальные. Причем рентабельность деятельности крупных в несколько раз выше, а для остальных – это работа практически с нулевым результатом, − объясняет сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

Так как рыночная сила крупных предприятий ничем не ограничена, даже если в регионах и сельской местности есть незаполненные ниши, то организовать рентабельную работу предприятиям, которые не являются крупными, практически невозможно, говорит представитель бизнес-союза. Именно поэтому даже льготы не приводят к быстрому развитию малого и микробизнеса в сельской местности и небольших городах.

— Условия, конечно, никогда не будут равными, но в этом направлении все же надо работать, − считает Виктор Маргелов.

Пока Беларусь не станет активней работать над созданием новой, более современной, модели торговли, вряд ли точечные меры подстегнут масштабное развитие предпринимательства в сельской местности и в стране в целом.

Условия ведения бизнеса не сводятся только к вопросам регистрации и налогообложения. У предпринимателей часто возникает вопрос доступа к ресурсам и к рынкам, считает старший исследователь CASE Belarus ,B>Дмитрий Бабицкий.

Выполнять все бюрократические и административные процедуры, преодолевать существующие барьеры – для бизнеса дорого и сложно. Предприниматели нередко быстро закрывают новое дело или работают в обход чрезмерных, по их мнению, требований.

Эксперт считает, что рост самозанятых и предпринимателей в регионах будет только после того, как в целом будут более привлекательными условия для ведения бизнеса.

Для развития бизнес-проектов, в том числе в небольших населенных пунктах, важны минимизация бюрократических процедур, снижение административных барьеров и сокращение чрезмерного давления контролирующих органов, а также более развитая инфраструктура поддержки.