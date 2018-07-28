«Крымская декларация» США поставила Путина вровень со Сталиным 28.07.2018, 9:41

России все же придется вернуть Крым.

"Крымская декларация" американского госсекретаря Майка Помпео определит внешнюю политику США на долгие годы. Об этом 26 июля в колонке для газеты "День" написал украинский историк Андрей Плахонин.

Он отметил, что министерство иностранных дел РФ отнеслось пренебрежительно к заявлению, но "одна важная деталь" говорит о его чрезвычайной важности. Госдеп в своем коммюнике сослался на "Декларацию Уэллеса". Плахонин напомнил, что этот документ США опубликовали 23 июля 1940 года в ответ на "захват Советским Союзом Эстонии, Латвии и Литвы".

"Исполняющий обязанности госсекретаря США Самнер Уэллес подписал короткую декларацию, в которой говорилось о непризнании аннексии. В момент публикации этой декларации, в свете готовившихся [руководителем СССР Иосифом] Сталиным гораздо более глобальных правок к атласу мира, она показалась Москве ничтожной", – рассказал историк.

По его словам, позже советские власти неоднократно требовали отменить или отредактировать текст декларации. "Минули десятилетия. Сменялись президенты и генеральные секретари. [Президент США Ричард] Никсон мог дарить [генсеку КПСС] Леониду Брежневу автомобили и шубы, но фундаментальный принцип "Декларации Уэллеса" оставался неизменным: "Ex injuria jus non oritur" – "Преступление не может быть источником права", – подчеркнул Плахонин.

Он пояснил, что этот подход теперь будет противостоять "базовому принципу внешней политики России: "Ex factis jus oritur" – "Факты рождают закон".

"Целых полвека факт аннексии СССР Балтии казался бесповоротным и несомненным, и все же в 1990–1991 годах Эстония Латвия и Литва вернули свою независимость. А сегодня их суверенитет защищает уже не "Декларация Уэллеса", а членство в НАТО. Последовательное следование фундаментальным принципам рано или поздно все равно победит грубую силу. Наверное, именно это своей отсылкой в первую очередь хотел сказать Помпео [президенту РФ Владимиру] Путину", – допустил историк.

Плахонин уточнил, что документ "поставил Путина вровень со Сталиным, но совсем не в том смысле, как это видится самому президенту РФ". При этом США якобы дали понять, что, "сколько бы встреч в Хельсинки и даже в Белом доме ни проходило, как бы ни складывались американо-российские отношения в дальнейшем, кто бы ни пришел в США на место [президента США Дональд] Трампа, и даже на место Путину в Кремле, США, никогда не смирятся с совершенным РФ преступлением".

"Даже через полвека, России все же придется вернуть Крым", – заверил Плахон.

25 июля Госдепартамент США опубликовал заявление Помпео, в котором говорилось, что в Крыму Россия "действовала недостойно великой нации, выбрав изоляцию от международного сообщества". Госсекретарь подчеркнул, что Кремль нарушил один из основополагающих принципов ООН, на которых основана безопасность всего мира.

"Как мы это делали в Декларации Уэллса [о непризнании США вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав СССР] в 1940 году, Соединенные Штаты вновь подтверждают свою политику в отношении отказа в признании претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. В согласии с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России захватить Крым", – отметил он.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это "историческим заявлением".

Коммюнике США по Крыму уже поддержали Польша, Германия, Эстония, Великобритания и Норвегия.