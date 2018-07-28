Дожили: из гомельского костела украли крест 28.07.2018, 9:50

Фото: Katolik.life

После вечерней Мессы в храме пропало большое Распятие.

На днях во время вечерней святой Мессы в гомельском католическом храме по улице Советской украли крест. Уже десятки лет большое Распятие размещалось в коридоре костела. Как принято в Католической церкви, при входе в храм верующие окропляют себя освященной водой возле креста, многие прихожане прикладываются к Распятию. Так было и в Гомеле.

И вот в один из вечеров крест с большой фигурой распятого Иисуса Христу пропал. Это заметили служители храма, когда после Мессы закрывали входные двери, сообщили Katolik.life в приходе.

Крест оперативно заменили, а в милицию о краже решили не заявлять.

В костеле считают, что хищение не связано с какими-либо оккультными практиками или действиями сатанистов:

— Скорее всего, распятие украл кто-то из бездомных, алкоголиков или наркоманов, которые ходят по городу в поисках чего-то, что можно украсть и продать. Думаем, что представитель асоциальной группы людей зашел в костел и взял первое, что попалось под руку — в надежде сбыть предмет. Может быть, вор подумал, что крест представляет материальную ценность.

В костеле добавили, что молятся о прощении грехов человека, похитившего Распятие, и о его обращении к Богу.