В Киеве через два года откроют рекордное число торговых центров 10 28.07.2018, 9:54

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На киевском рынке торговых центров грядет революция.

За пару лет их площади почти удвоятся, а сами ТРЦ будут больше развлекать своих посетителей, чем торговать, пишет журнал Новое Время.

В начале этого года в Киеве стало одной масштабной замороженной стройкой меньше - рабочие вернулись на площадку возле метро Почайна (Петровка), где торчат элементы огромного торгово-развлекательного центра (ТРЦ). Это недостроенный Blockbuster Mall, суммарные торговые площади которого составят рекордные для столицы 120 тыс. кв. м.

По словам Михаила Меркулова, руководителя Arricano Real Estate, украинские производители одежды приводят за собой в ТРЦ онлайн-покупателей

Фото: nv.ua

ТРЦ должен был открыть свои двери еще в 2015 году, но в 2014‑м грянул экономический кризис, и на стройплощадке все замерло. Теперь же ситуация в отрасли восстанавливается.

Темпы ввода новых объектов таковы, что в этом и следующем годах в Киеве сдадут 700 тыс. кв. м торговых площадей, подсчитали в консалтинговой компании Colliers International. Такими темпами торговая недвижимость в главном городе страны еще никогда не развивалась.

В итоге суммарные торговые площади киевских ТРЦ с нынешних 1,2 млн кв. м подскочат сразу до 2 млн кв. м.

Кроме Blockbuster Mall, вклад в этот рекорд должны внести и другие гиганты, на стройплощадках которых забурлила жизнь: Retroville с торговыми площадями более 80 тыс. кв. м, торговые центры Лукьяновка и River Mall, где под магазины и кафе запланировано 47 тыс. и 60 тыс. кв. м соответственно.

"Из кризиса рынок вышел, у него хорошие перспективы и потенциал", - говорит Наталья Кравец, глава департамента торговой недвижимости Colliers International. Улучшаются и показатели вакантности уже действующих ТРЦ.

Сейчас средняя доля свободных площадей по киевским крупным торговым объектам менее 10%. Кравец прогнозирует, что уже в ближайшее время этот показатель и вовсе сожмется до 5% и меньше.

Больше метров

Михаил Меркулов, руководитель компании Arricano Real Estate, владеющей еще строящимся ТРЦ Лукьяновка, нынешней ситуацией на рынке доволен. Стабилизировалась экономика, благодаря чему компания может привлечь в проект дополнительные инвестиции в размере $ 50 млн. Растет и количество клиентов, которым нужны торговые площади, - речь о брендах и марках, выходящих на украинский рынок ретейла.

"Мы видим, что заходят такие большие игроки, как [турецкие ретейлеры] De Facto, Koton, [европейские] H&M и Decathlon", - рассказывает Меркулов.

Кроме перечисленных, в прошлом году в стране открыли магазины еще 18 мировых одежных брендов - они ранее либо не были представлены на национальном рынке, либо вернулись на него после окончания кризиса. Об этом НВ рассказали в Украинской торговой гильдии.

Активизация глобальных игроков поддерживается действиями локальных национальных производителей.

Наталья Андрющенко из Intertop констатирует, что покупатели возвращаются в магазины после кризиса

Фото Наталья Кравчук / НВ

Оптимизмом владельцев ТРЦ заряжают и потребительские настроения украинцев, говорит Евгения Локтионова, директор Украинской торговой гильдии.

В июле этого года, по данным исследовательской компании GfK, индекс потребительских настроений - готовность населения делать крупные покупки и его вера в рост доходов - увеличился до 65 пунктов. При этом среднее значение этого показателя по итогам 2017‑го составляло 59 пунктов. А в первые постмайданные годы значение индекса было еще ниже.

Рост доли оптимизма в настроениях потребителей отлично прочувствовали на собственной шкуре в компании Intertop Ukraine, крупнейшем обувном ретейлере страны.

"Мы [после 2014‑го] ощутили кризис по детской обуви, продажи которой сократились", - рассказывает Наталья Андрющенко, директор по развитию Intertop Ukraine. Но теперь спад позади, оптимистично говорит Андрющенко,- на детях перестают экономить.

Безудержное веселье

С некоторыми последствиями кризисного прошлого в столичных ТРЦ живут до сих пор. И не жалеют об этом.

Дело касается буквы "Р" в аббревиатуре ТРЦ - то есть сегмента развлечений. Под воздействием экономических проблем населения пошел рост фуд-кортов - зон фастфудов - и ресторанов торговых центров. По словам Локтионовой, этот сегмент активно развивался.

"Люди ходят в ТРЦ не только за покупками, но и за настроением, - объясняет эксперт - Посмотреть кино, покататься на горках, поесть на фуд-корте. Все это доступная эмоция".

Кравец из Colliers добавляет: когда в стране происходят потрясения, людям нужна отдушина. Поэтому они активнее развлекаются и повышают себе настроение с помощью еды.

В дальнейшем неторговые форматы будут отвоевывать себе новые места под искусственными "солнцами" киевских ТРЦ, считает Николай Чумак, директор консалтинговой компании IDNT. Ведь торгово-развлекательным центрам нужны все новые аргументы для привлечения потребителей. А ключевые арендаторы сокращают размеры своих магазинов, переводя часть продаж в интернет.

ТРЦ - торгово-революционные центры

Чумак считает, что сейчас рынок киевской торговой недвижимости стоит на пороге настоящей революции. Мол, если девелоперы построят и введут в эксплуатацию даже половину заявленных к сдаче в ближайшие два года торговых объектов суммарной площадью в 700 тыс. кв. м, это кардинально изменит рынок.

Потому что новые ТРЦ выгодно отличаются от своих "старых" собратьев актуальными техническими решениями и повышенным уровнем удобств для клиентов. И покупатели в большинстве своем не захотят посещать уже давно работающие центры, напоминающие промышленные ангары.

"Кто будет ездить в темные коробки без окон и дверей, если те же любимые бренды появятся в красивом ТРЦ с террасой, развлекательной зоной и эскалаторами?" - задается вопросом Чумак. И сам же на него отвечает: никто.