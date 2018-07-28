В Киеве через два года откроют рекордное число торговых центров

В Киеве через два года откроют рекордное число торговых центров10
- 28.07.2018, 9:54
- 1,675
На киевском рынке торговых центров грядет революция.
За пару лет их площади почти удвоятся, а сами ТРЦ будут больше развлекать своих посетителей, чем торговать, пишет журнал Новое Время.
В начале этого года в Киеве стало одной масштабной замороженной стройкой меньше - рабочие вернулись на площадку возле метро Почайна (Петровка), где торчат элементы огромного торгово-развлекательного центра (ТРЦ). Это недостроенный Blockbuster Mall, суммарные торговые площади которого составят рекордные для столицы 120 тыс. кв. м.
ТРЦ должен был открыть свои двери еще в 2015 году, но в 2014‑м грянул экономический кризис, и на стройплощадке все замерло. Теперь же ситуация в отрасли восстанавливается.
Темпы ввода новых объектов таковы, что в этом и следующем годах в Киеве сдадут 700 тыс. кв. м торговых площадей, подсчитали в консалтинговой компании Colliers International. Такими темпами торговая недвижимость в главном городе страны еще никогда не развивалась.
В итоге суммарные торговые площади киевских ТРЦ с нынешних 1,2 млн кв. м подскочат сразу до 2 млн кв. м.
Кроме Blockbuster Mall, вклад в этот рекорд должны внести и другие гиганты, на стройплощадках которых забурлила жизнь: Retroville с торговыми площадями более 80 тыс. кв. м, торговые центры Лукьяновка и River Mall, где под магазины и кафе запланировано 47 тыс. и 60 тыс. кв. м соответственно.
"Из кризиса рынок вышел, у него хорошие перспективы и потенциал", - говорит Наталья Кравец, глава департамента торговой недвижимости Colliers International. Улучшаются и показатели вакантности уже действующих ТРЦ.
Сейчас средняя доля свободных площадей по киевским крупным торговым объектам менее 10%. Кравец прогнозирует, что уже в ближайшее время этот показатель и вовсе сожмется до 5% и меньше.
Больше метров
Михаил Меркулов, руководитель компании Arricano Real Estate, владеющей еще строящимся ТРЦ Лукьяновка, нынешней ситуацией на рынке доволен. Стабилизировалась экономика, благодаря чему компания может привлечь в проект дополнительные инвестиции в размере $ 50 млн. Растет и количество клиентов, которым нужны торговые площади, - речь о брендах и марках, выходящих на украинский рынок ретейла.
"Мы видим, что заходят такие большие игроки, как [турецкие ретейлеры] De Facto, Koton, [европейские] H&M и Decathlon", - рассказывает Меркулов.
Кроме перечисленных, в прошлом году в стране открыли магазины еще 18 мировых одежных брендов - они ранее либо не были представлены на национальном рынке, либо вернулись на него после окончания кризиса. Об этом НВ рассказали в Украинской торговой гильдии.
Активизация глобальных игроков поддерживается действиями локальных национальных производителей.
Оптимизмом владельцев ТРЦ заряжают и потребительские настроения украинцев, говорит Евгения Локтионова, директор Украинской торговой гильдии.
В июле этого года, по данным исследовательской компании GfK, индекс потребительских настроений - готовность населения делать крупные покупки и его вера в рост доходов - увеличился до 65 пунктов. При этом среднее значение этого показателя по итогам 2017‑го составляло 59 пунктов. А в первые постмайданные годы значение индекса было еще ниже.
Рост доли оптимизма в настроениях потребителей отлично прочувствовали на собственной шкуре в компании Intertop Ukraine, крупнейшем обувном ретейлере страны.
"Мы [после 2014‑го] ощутили кризис по детской обуви, продажи которой сократились", - рассказывает Наталья Андрющенко, директор по развитию Intertop Ukraine. Но теперь спад позади, оптимистично говорит Андрющенко,- на детях перестают экономить.
Безудержное веселье
С некоторыми последствиями кризисного прошлого в столичных ТРЦ живут до сих пор. И не жалеют об этом.
Дело касается буквы "Р" в аббревиатуре ТРЦ - то есть сегмента развлечений. Под воздействием экономических проблем населения пошел рост фуд-кортов - зон фастфудов - и ресторанов торговых центров. По словам Локтионовой, этот сегмент активно развивался.
"Люди ходят в ТРЦ не только за покупками, но и за настроением, - объясняет эксперт - Посмотреть кино, покататься на горках, поесть на фуд-корте. Все это доступная эмоция".
Кравец из Colliers добавляет: когда в стране происходят потрясения, людям нужна отдушина. Поэтому они активнее развлекаются и повышают себе настроение с помощью еды.
В дальнейшем неторговые форматы будут отвоевывать себе новые места под искусственными "солнцами" киевских ТРЦ, считает Николай Чумак, директор консалтинговой компании IDNT. Ведь торгово-развлекательным центрам нужны все новые аргументы для привлечения потребителей. А ключевые арендаторы сокращают размеры своих магазинов, переводя часть продаж в интернет.
ТРЦ - торгово-революционные центры
Чумак считает, что сейчас рынок киевской торговой недвижимости стоит на пороге настоящей революции. Мол, если девелоперы построят и введут в эксплуатацию даже половину заявленных к сдаче в ближайшие два года торговых объектов суммарной площадью в 700 тыс. кв. м, это кардинально изменит рынок.
Потому что новые ТРЦ выгодно отличаются от своих "старых" собратьев актуальными техническими решениями и повышенным уровнем удобств для клиентов. И покупатели в большинстве своем не захотят посещать уже давно работающие центры, напоминающие промышленные ангары.
"Кто будет ездить в темные коробки без окон и дверей, если те же любимые бренды появятся в красивом ТРЦ с террасой, развлекательной зоной и эскалаторами?" - задается вопросом Чумак. И сам же на него отвечает: никто.