Еще одного независимого журналиста вызывают в милицию 4 28.07.2018, 10:12

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Евгений Скребец

Фото: euroradio.fm

Журналисту-фрилансеру Евгению Скребцу из Бреста позвонили из Лунинецкого РОВД и пригласили на беседу.

Против журналиста завели административное дело. Оно касается появления материала на сайте иностранного СМИ, которое не имеет аккредитации на территории Республики Беларусь, сообщил Евгений Скребец «Радыё Рацыя»:

- Ведется административный процесс, назвали ту же самую причину. В зарубежным СМИ вышел материал, который был сделан без аккредитации на территории Республики Беларусь. Спрашивали могу ли я подъехать, я сказал, что не имею на это времени, чтобы присылали повестку.

Фрилансер Евгений Скребец считает, что такое давление на него со стороны правоохранительных органов проходит в рамках общенациональной кампании против независимых журналистов:

- Это связано с давлением на журналистов-фрилансеров, работающих сейчас по всей стране. Их материалы выходят в зарубежных СМИ, которые не могут получить аккредитацию. Даже из-за создания неполитических материалов якобы по закону привлекают журналистов.