IAAF включила Беларусь в группу стран наиболее подверженных риску употребления допинга 28.07.2018, 10:18

Спортсмены из Беларуси обязаны пройти проверку на допинг минимум три раза перед чемпионатом мира.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ввела новое правило, согласно которому федерации распределяются на три категории в зависимости от риска употребления допинга.

Беларусь попала в группу A, которую представляют наиболее подверженные риску употребления допинга страны.

Также в эту группу включены федерации легкой атлетики Кении, Украины и Эфиопии.

Спортсмены из Украины, Беларуси, Кении и Эфиопии обязаны пройти проверку на допинг минимум три раза перед чемпионатом мира, который стартует осенью 2019 года в Дохе (Катар).