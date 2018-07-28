IAAF включила Беларусь в группу стран наиболее подверженных риску употребления допинга
- 28.07.2018, 10:18
Спортсмены из Беларуси обязаны пройти проверку на допинг минимум три раза перед чемпионатом мира.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ввела новое правило, согласно которому федерации распределяются на три категории в зависимости от риска употребления допинга.
Беларусь попала в группу A, которую представляют наиболее подверженные риску употребления допинга страны.
Также в эту группу включены федерации легкой атлетики Кении, Украины и Эфиопии.
Спортсмены из Украины, Беларуси, Кении и Эфиопии обязаны пройти проверку на допинг минимум три раза перед чемпионатом мира, который стартует осенью 2019 года в Дохе (Катар).