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Китайские ученые «изобрели» новую муку

  • 28.07.2018, 10:25
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В частности, они нашли замену химическим окислителям.

В свете растущей тенденции к использованию натуральных ингредиентов и здорового питания китайские ученые из Уханьского политехнического университета озаботились поиском альтернативы химическим окислителям, используемым для отбеливания муки и улучшения характеристик теста. Специалисты выяснили, что обработка муки озоном является более безопасным и здоровым вариантом, чем традиционные хлебопекарные добавки, - сообщает socportal.info.

Озон – природный газ, который давно используется в пищевой промышленности и для очистки воды. Он быстро разрушается и не оставляет после себя никаких следов.

В ходе испытаний специалисты взяли пять образцов муки, один из которых был контрольным, а четыре подверглись воздействию озона в течение разных промежутков времени. После изучения муки под микроскопом из нее были приготовлены китайские паровые булочки маньтоу. Эксперты отметили, что все четыре образца муки, обработанные озоном, были хорошо отбелены, а также имели высокие вкусовые качества в готовом виде. По мнению исследователей, оптимальное время обработки муки озоном составляет 1 час.


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