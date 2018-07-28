На Березовской ГРЭС произошел пожар 2 28.07.2018, 10:33

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Фото nabivkarvp.by

Пожар произошел на кабельной линии Березовской ГРЭС в городе Белоозерске.

Об этом сообщили БелТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на территории Березовской ГРЭС поступил спасателям 27 июля в 22.22.

"Загорелась кабельная линия электропередачи на открытой эстакаде (металлический каркас на железобетонных опорах, высота 5 м) между открытыми распределительными устройствами 330 кВ и 110 кВ. В результате огнем повреждены 35 м изоляции электрических кабелей в лотке, отключены 5-й и 7-й энергоблоки. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - пробой кабельной муфты", - проинформировали в управлении.

На энергоснабжение потребителей отключение энергоблоков не повлияло.