В Киеве празднуют 1030-летие крещения Киевской Руси (Видео, онлайн) 2 28.07.2018, 10:39

1,264

Фото: УНИАН

В УПЦ КП приглашают всех помолиться за Украину и справедливый мир, за единую Поместную украинскую православную церковь.

В Киеве проходят торжественные мероприятия по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины. В мероприятиях участвует президент Украины Петр Порошенко. Сегодня, 28 июля, также состоится крестный ход, организованный Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ МП).

В ходе своего выступления Петр Порошенко заявил о том, что получение Украиной Томоса об автокефалии завершит утверждение ее независимости и самостоятельности.

"Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан... Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения с вселенским православием", - сказал глава государства.

По его словам, миллионы украинцев ожидают как можно скорейшего признания Автокефальной православной церкви в Украине. Порошенко также подчеркнул, что автокефалия является вопросом украинской независимости, украинской национальной безопасности и вопросом всей мировой геополитики.

Президент также утверждает, что государство не будет вмешиваться в церковные дела, но и другие государства не должны этого делать. "Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - добавил он.

Отметим, что движение в центре столицы сегодня временно перекрыли, кроме того, усилены меры безопасности. В 13:00 запланировано проведение молебна на Владимирской горке у памятника святому равноапостольному князю Владимиру Великому.

Напомним, что 27 июля в Киеве состоялся крестный ход, организованный УПЦ Московского патриархата. Полиция насчитала 20 тысяч участников шествия.

19 апреля Верховная Рада одобрила обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине. Отказались поддержать обращение только бывшие "регионалы" из фракции "Оппоблок" и группы "Видродження".

22 апреля Синод Вселенского патриархата принял обращение президента Украины Петра Порошенко и предстоятелей украинских православных церквей о предоставлении автокефалии и "решил тесно общаться и координировать свои отношения с сестринскими православными церквами по этому вопросу".