Героем новых разоблачений автора статей о Вайнштейне стал директор CBS 28.07.2018, 10:51

Лесли Мунвс

Один из боссов телекомпании CBS Лесли Мунвс в течение многих лет занимался сексуальными домогательствами на работе.

Журналист Ронан Фэрроу, который был автором расследования о сексуальных домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна, опубликовал в журнале The New Yorker новый разоблачительный материал.

В нем журналист приводит свидетельства сексуальных домогательств председателя правления, президента и главного исполнительного директора американской телекомпании CBS Лесли Мунвса.

В основе материала — рассказы шести женщин, которые в разное время пострадали от Мунвса. Все они встречались с Мунвсом по работе. Четверо из них рассказали о насильственных прикосновениях и поцелуях во время деловых встреч.

Две женщины заявили, что Мунвс запугивал их и угрожал им испортить карьеру.

Еще тридцать нынешних и бывших сотрудников CBS рассказали журналисту, что такое поведение было распространено и в других отделах телекомпании, причем руководство старалось сделать все, чтобы не предавать эти случаи огласке.

«Это идет сверху вниз, это культура пожилых мужчин, у которых есть власть, а вы ничто», — рассказал из бывших продюсеров CBS. «Компания скрывает много плохих поступков», — добавил он.

Фэрроу пишет, что в последние месяцы Мунвс стал заметным голосом в голливудском движении #MeToo, которое осуждает сексуальные домогательства и выступает в защиту их жертв. В декабре он помог основать комиссию по ликвидации сексуальных домогательств и обеспечению равенства на рабочем месте. «Это переломный момент», — заявил Мунвс на конференции в ноябре. «Я думаю, важно, чтобы культура компании не допускала таких проявлений. Это имеет далеко идущие последствия. Мы многому научились. Мы многого еще не знаем», — сказал он тогда.

Скандал с обвинениями в харассменте, домогательствах и насилии против Харви Вайнштейна начался в октябре 2017 года. Десятки женщин обвинили продюсера в домогательствах, в том числе такие известные актрисы, как Сальма Хайек, Ума Турман, Кейт Бланшетт и другие.

Вайнштейну предъявили обвинение в изнасиловании, сам он свою вину отрицает. Позже окружной прокурор района Манхэттен объявил о трех дополнительных обвинениях в отношении Вайнштейна. Прокурор пояснил тогда. что речь идет об «изнасиловании первой и третьей степени, а также о сексуальном преступлении первой степени».