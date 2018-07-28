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Как литовские «золотые курицы» борются за туристов

  • 28.07.2018, 11:05
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У ближайшей соседки Беларуси, Литвы, местные власти давно и вполне успешно борются за туриста — и внутреннего, и иностранного.

Особенно интересен опыт «золотых куриц» — успешных и признанных, активно развивающихся курортов, пишет tut.by.

Фото: tut.by

Скромный пятитысячный Бирштонас расположен у живописной петли Немана в 270 километрах от Минска и 90 километрах — от Вильнюса. Бурный рост в городе начался несколько позже, чем у курортов-конкурентов, несколько лет назад. «Мэр поменялся, инициатива появилась», — улыбается руководящая городом уже десять лет бывшая учительница Нийоле Диргинчене.

«Основа этого роста — частные инвестиции. За пять лет в город вложено около 55 млн евро, создано около 600 рабочих мест», — рассказывает глава муниципалитета.

Вид не Неман

Основная проблема городка в начале 2000-ых типична и хорошо известна — неиспользуемые запущенные здания. «Что-то продали, что-то отдали в аренду — в зависимости от сосотояния и по нормальной цене, и за 1 лит. Это было частью стратегии обустройства города, превращения его в привлекательное для туристов место», — отмечает Нийоле Диргинчене.

Мэр города Нийоле Диргинчене

Сегодня Бирштонас туристический растет быстрее всех в Литве — работают и вложения, и эффект низкой базы. В прошлом году число туристов выросло на 55% и это местных жителей очень радует, появились новые санатории, спа-центры на месте бывших недостроев. А также — многочисленные парки, велосипедные дорожки.

В 2015 году в городе открыли градирню — башню для выпаривания солей из минеральной воды. Вода насосами подается наверх, ее распыляют на стену, сплетенную из веточек дикой вишни. «Действует как натуральный ингалятор, микроклимат в радиусе 80 метров получается — как у моря. Все, что вам нужно делать в Бирштонасе — ходить и дышать», — рассказывает мэр.

Градирня создает морской микроклимат

Градирня работает весь год круглосуточно, выходной — только по понедельникам, когда проводится очистка системы. Стоимость проекта — около 340 тысяч евро, и здесь помог еще один источник инвестиций — деньги по программам Евросоюза. «Мы научились пользоваться этим инструментом, научились выигрывать конкурсы и гранты», — отмечает мэр.

Еще одна бесплатная «фишка» города — тропы Кнейпа. Босиком пройти по дорожкам из шишек, камней, коры, песка — море желающих. Малыши и взрослые в жару особенно охотно пробираются через водные участки дорожки — бассейны, и мелкие, и по пояс.

Ричардас Малинаускас возглавляет Друскининкай, ближайший к Беларуси курорт, уже 18 лет, на последних прямых выборах за него проголосовало 70% горожан, о чем он говорит с гордостью. Стратегия, принятая органами самоуправления в 2000-м году, — сделать город не сезонным курортом, а круглогодичным, причем с акцентом не только на санаторно-курортное лечение, но и на активный отдых и спорт, сработала.

В городе не только восстановили санаторную инфраструктуру, оказавшуюся в упадке с развалом Союза, но и обзавелись аквапарком, горнолыжным комплексом SnowArena, канатной дорогой, полями для гольфа.

Дно посещаемости — всего 40 тысяч туристов в год, пришлось на 1999−2000 годы. К 2010 году 15-тысячный Друскининкай преодолел планку в 200 тысяч туристов в год, итог 2017-го — 329,7 тысяч гостей. Больше половины туристов — литовцы, белорусы традиционно входят в первую тройку среди иностранных — 23 тысячи за прошлый год, что буквально на пару процентов уступает лидерам, россиянам и полякам. С учетом того, что до Гродно отсюда меньше 50 километров и многие приезжают без ночевки, не попадая в статистику, можно сказать, что белорусы тут — самые частые зарубежные гости.

Кроме разных по цене спа и недешевых горнолыжных развлечений в городе хватает и бесплатных активностей. От кинотеатра под открытым небом до знаменитого музыкального фонтана.

Светомузыкальный фонтан — самое популярное в городе место вечером
Санаторий «Нямунас»

Продолжением стратегии развития спортивного туризма должно стать открытие в этом году Центра подготовки и реабилитации спортсменов. На очереди — реализация давней мечты мэра — строительство Центра культуры и конгрессов с залом не менее чем на 1,2 тысячи мест, кинотеатрами, концертной площадкой. Цена мечты — около 15 млн евро.

Водные развлечения в центре Друскининкая — это не только спа

Интересно, что Центр культуры планируют построить на месте последнего оставшегося советского «тысячника» — санатория «Нямунас», неуместно гигантского в этом небольшом городе.

Улица Басанавичюса — главная пешеходная улица Паланги, ведущая к морю

Уже два срока, восемь лет, Палангой руководит мэр Шарунас Вайткус, молодой многодетный мэр, поэтому интересы детей в городе учтены максимально.

За последние 10 лет в Паланге построили новый концертный зал, стадион, автовокзал. Прямо сейчас идет глобальный ремонт трассы, которая ведет в Палангу, — ее расширяют до четырех полос. Недавно вокруг города проложили объездную дорогу, чтобы тяжелый транспорт проезжал мимо курорта.

И те, кто бывал в Паланге неоднократно, и новички наверняка оценят результаты полной реконструкции парка и музея янтаря, расположившегося во дворце Тышкевичей.

Герб Тышкевичей — звезда Соломона

Дворец конца XIX века, бывшая летняя резиденция графа Тышкевича, был национализирован в 1945 году.

В 1963 здесь открылся музей янтаря. Сегодня музей обновлен (цена билета — 2,4 евро для взрослого, 1,2 евро — для детей) и десятки желающих толпятся вокруг коллекции янтарных амулетов Феликса Тышкевича и разглядывают замерших в янтаре древних мух и муравьев.

Не меньше янтарного музея интересны и интерьеры дворца. Кстати, после объявления независимости Литвы особняк вернули прежним владельцам, однако Альфред Тышкевич передал его в дар города.

Парк вокруг дворца — творение француза Эдуарда Андре. Сегодня здесь — и романтичная ротонда, и тенистые дорожки, и просто удобные для пикников, гимнастики и бадминтона площадки.

Но главное богатство Паланги, особенно в короткий летний сезон — море. Капризная, но от того не менее любимая многими Балтика может удивить и чередой идеально теплых дней с легким ветерком, мелким белоснежным песком и прогретой, пахнущей солью и йодом водой, и внезапным взявшимся ниоткуда дождиком.

Вдоль моря, в тени сосен тянутся километры велодорожек. Примерно так мог бы выглядеть рай для велосипедистов.

А если вдруг заскучали без привычной промышленно-рабочей суеты, можно отправиться в соседнюю портовую Клайпеду. До третьего по величине города Литвы из Паланги всего 30 километров.


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