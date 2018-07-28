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В Барановичах безбилетник набросился с кулаками на контролера

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  • 28.07.2018, 11:14
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Разозлившись, он ударил женщину в лицо.

В Барановичах пьяный пассажир набросился на контролера с кулаками, сообщила официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская.

Инцидент произошел 26 июля около 15.10. 41-летний местный житель ехал в общественном транспорте без билета. На одной из остановок для проверки проездных документов в салон зашли женщины-контролеры. Заметив их, заяц решил выйти из автобуса, но сотрудницы гортранса не позволили ему это сделать. Одна из них начала оформлять протокол на нарушителя. Разозлившись, он ударил женщину в лицо.

Коллега пострадавшей вызвала милицию. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали дебошира. Выяснилось, что мужчина был пьян.

В отношении безбилетника Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица) УК Беларуси.


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