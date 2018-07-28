Беглый премьер Кыргызстана возглавляет корпорацию в Беларуси? 16 28.07.2018, 11:30

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Данияр Усенов

Источник: naviny.by

Данияр Усенов после событий 2010 года был обвинен в тяжких преступлениях и заочно осужден на пожизненный срок.

Белорусские СМИ опубликовали фотографии человека, внешне похожего на бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова, который бежал из страны после событий 2010 года. Один из корреспондентов даже успел поговорить с таинственным предпринимателем, в паспорте которого указано - Даниил Урицкий, сообщает «Радио Азаттык».

Фотографии были опубликованы белорусским изданием tut.by 27 июля с мероприятия по запуску строительства заводов ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». В мероприятии принимал участие и вице-премьер-министр Беларуси Михаил Русый.

Данияр Усенов – Даниил Урицкий в центре

Источник: Tut.by

В Кыргызстане ранее представители общественного объединения «Айкол Ала-Тоо» заявили, что Даниил Урицкий является беглым премьер-министром Данияром Усеновым.

Неясной остается только биография главы БНБК. Организаторы мероприятия сообщили, что директор не будет давать комментарии для журналистов. Сотрудники компании заверяют, что знают своего руководителя только как Даниила Тимуровича Урицкого.

Другое белорусское издание naviny.by 27 июля опубликовало материал под заголовком: «Белорусский бизнесмен или беглый премьер Кыргызстана? Кто такой Даниил Урицкий». Корреспондент издания даже попытался поговорить с ним. На вопрос, является ли он на самом деле бывшим премьер-министром Кыргызстана, Урицкий ответил следующее: «У киргизов и спрашивайте».

На дополнительные вопросы Урицкий не захотел отвечать. Однако буквально через минуту он через молодого человека попросил корреспондента вернуться и отложить в сторону камеру и диктофон. Только после этого он согласился говорить. Директор БНБК показал белорусский паспорт на имя Даниила Урицкого.

Данияр Усенов – Даниил Урицкий третий слева

Источник: Tut.by

Журналист издания Александр Ерш в комментарии «Азаттыку» сообщил, что Урицкий ему сказал следующее: «Я слышал, что Данияр Усенов, премьер-министр Республики Кыргызстан, умер в 2013 году в Малайзии».

Урицкий сказал, что он не связан с Данияром Усеновым. По данным корреспондента, Урицкий получил белорусский паспорт в 2016 году.

Как пишет издание, информацию о том, что Данияр Усенов и Даниил Урицкий это один и тот же человек, им подтвердил информированный источник. В посольстве Кыргызстана в Минске также якобы в курсе, что Усенов получил белорусский паспорт на имя Урицкого.

ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» создана указом Александра Лукашенко в 2016 году. Корпорация намерена построить за счет китайского кредита 12 заводов на площади в 160 гектаров.

Информация о том, что Данияр Усенов проживает в Беларуси под именем Даниила Урицкого, впервые появилась в белорусских СМИ в декабре 2017 года.

Источник: naviny.by

Сразу после этого представители общественного объединения «Айкол Ала-Тоо» 14 декабря на митинге в Бишкеке потребовали выдать Данияра Усенова - Даниила Урицкого Кыргызстану.

Ранее пресс-секретарь Государственной регистрационной службы Мелис Эржигитов сообщал, что среди отказавшихся от гражданства Кыргызстана Данияра Усенова нет.

Данияр Усенов после событий 2010 года был обвинен в тяжких преступлениях и заочно осужден на пожизненный срок. После этого не появилось ни одной его фотографии.

Руководитель Усенова, бывший президент Курманбек Бакиев после событий 2010 года также бежал в Белоруссию, сейчас он проживает в Минске. Его сын Максим Бакиев проживает в Лондоне.

Брат Курманбека Бакиева экс-председатель Службы государственной охраны Жаныш Бакиев приговорен судом к пожизненному заключению. Сообщается, что он сейчас находится в Беларуси.