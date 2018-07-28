Леонид Злотников: Лукашенко живет одним днем 10 28.07.2018, 11:54

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Источник: DW

Недовольство его политикой нарастает.

Экономист Леонид Злотников в интервью «Радыё Свабода» объясняет, сколько потеряет Беларусь в результате «налогового маневра» России, приводит цифры того, как быстро растут долги белорусских граждан и предприятий, и отвечает на вечный вопрос, почему Александр Лукашенко не идет на экономические реформы.

Экономически Россия не в состоянии дальше также помогать Беларуси

- В эти дни экономисты и политические аналитики активно обсуждают «налоговый маневр», которые сейчас принимается в России. Заканчивается та схема, с которой довольно неплохо жила белорусская экономика, и сейчас в белорусский бюджет от переработки и экспорта продуктов из российской нефти будет попадать значительно меньше денег. Удастся Минске придумать какую-то новую схему?

- Беларусь имеет дополнительный доход от того, что получает беспошлинно российскую нефть. Кроме того, получает экспортную пошлину на нефтепродукты, которые сделаны в Беларуси и поступают за границу. Общий доход, который из этого состоит, доходит до 3 миллиардов долларов в год. Теперь эти доходы будут уменьшаться со скоростью 17 процентов ежегодно, и к 2025 году полностью исчезнут.

Найдет ли что-то Беларусь взамен? По моему мнению, встреча Лукашенко с Путиным показала, что Россия по-прежнему готова платить за лояльность и интеграцию. Речь не идет о конкретных суммах, но такой разговор был.

- То, что Россия по-прежнему готова платить за лояльность - этот тезис в последнее время активно ставится под сомнение. Во-первых, меньше денег, во-вторых, меняется характер российско-белорусских отношений. Чуть ли не каждую неделю идут сообщения, что российские таможенники раскрыли очередную схему с санкционными продуктами. Может, Москва начинает проводить более жесткую экономическую политику?

- Россия сама вряд ли сможет дотировать Беларусь так, как раньше. Экономический рост там небольшой, количество бедных растет, расслоение в обществе очень сильное. Более половины личного имущества в России принадлежит 1,5 процентам населения. Удастся ли Путину сдержать недовольство людей? В любом случае, я думаю, экономически Россия будет ослабевать. Санкции продолжаются, инвестиции из России бегут со скоростью 15 миллиардов в год.

Поэтому особо не стоит и обсуждать, готов ли Путин продолжать помогать экономически Беларуси. Надо смотреть шире - экономически Россия не в состоянии это делать.

- Тем временем в 2017 году и в этом году мы имеем в Беларуси рост ВВП - впервые за последние годы. Почему это происходит? Может, Беларусь действительно вышла из кризиса и впереди рост и оптимизм?

- Самый главный фактор, который повлиял на рост бюджета и рост доходов населения, - это конъюнктура мирового рынка. Прошедшие два года наблюдался самый большой рост мировой экономики за десятилетия. Увеличились потребности мирового рынка, вырос спрос на наши товары, близкие к сырью, и на саму сырье - нефть и нефтепродукты, калийные удобрения, металлы.

Это было временно, так как всемирная экономика развивается циклами. Далее темпы роста не будут такие высокие, такого спроса не будет.

Отметим еще один фактор роста - жизнь в долг. Золотовалютные резервы сократятся в этом году на миллиард долларов. Долги населения банкам по кредитам растут стремительно, увеличились на 1,25 миллиарда. Долги предприятий также увеличиваются, за последний год (с середины прошлого к середине этого года) выросли на 15 процентов, на 2,5 миллиарда долларов.

Половина тех, кто работает, получает зарплату меньше 400 рублей

- Но власти это понимают. И почему идут на это? Просто нет других путей роста и экономические власти вынуждены выполнять политическую задачу роста доходов населения любым способом?

- Получается - да. На что рассчитывают власти? Я бы не сказал, что они вообще-то рассчитывают ситуацию. У меня впечатление, что они живут одним годом и одним днем. Сегодня есть какая-то проблема - они ее решают.

Например, низкие доходы населения. Половина тех, кто работает, получает зарплату, меньше 400 рублей. Средняя зарплата - это одна цифра, а медианны, который получает большинство, - совсем другое. Я думаю, стон из глубинки доходит и до руководства. И власть просто тушить те очаги, где может возникнуть пожар, где нарастает недовольство.

Пенсионеры сейчас отстали от уровня зарплаты. По закону средняя пенсия должна быть 40 процентов от среднего заработка. А сейчас - только 35 процентов. Значит, решили подтянуть. То есть просто затыкают дыры.

Лукашенко понимает, что реформы ведут к потере его политической власти

- После президентских выборов 2015 году самой популярной темой среди экономистов и политологов была дилемма, пойдет ли Александр Лукашенко на экономические реформы. Сейчас можно довольно точно сказать, что власть на реальные реформы не пошла, это признают даже те, кто в 2015-м заявлял, что у Лукашенко нет другого пути. Почему власть не пошла на реформы и что это говорит о перспективах белорусского экономики?

- Система ценностей самого Лукашенко и значительного количества белорусов - это уравнительный распределение, государство как сильная рука и так далее. Если Лукашенко не идет на реформы, это означает, что человек иногда не может переломить себя, не может видеть, что одни богаты, а другие бедны.

С другой стороны, он понимает, что реформы ведут к потере политической власти. Так как является тот слой людей, который независим от него, который будет требовать большей свободы. Он когда-то говорил, что дай предпринимателям один палец, они оттяпают всю руку.

Не только в Лукашенко дело - сложилась определенная элита, которой выгодно нынешнее состояние.

Менталитет людей, политические интересы высшего руководства, интересы крупного бизнеса, связанного с властью - все это складывается в причины, почему Лукашенко не пойдет на рыночные реформы.