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В России проходят митинги против повышения пенсионного возраста

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  • 28.07.2018, 12:05
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Фото: svoboda.org

Митингующие потребовали отправить в отставку правительство и президента.

В России проходят митинги против пенсионной реформы. В нескольких городах восточной части страны акции уже прошли, в них участвовали тысячи людей, сообщает «Радио Свобода».

В большинстве случаев митинги были организованы местными отделениями КПРФ, но в них также участвовали сторонники оппозиционера Алексея Навального, представители движений "Открытая Россия", "Левый фронт" и партии "Яблоко". Митингующие потребовали отправить в отставку правительство и президента.

В Москве митинг против пенсионной реформы запланирован на проспекте Сахарова. Организатором акции также выступает КПРФ. Еще один митин гпройдет в Москве завтра, его организуют сторонники Навального.

Власти России хотят повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Ожидается, что реформа начнется с января 2019 года.


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