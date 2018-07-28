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«Я верю, друзья!»

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  • Егор Седов
  • 28.07.2018, 12:22
Владимир Войнович
Фото: RFE/RL

Памяти Владимира Войновича.

Было в "прекрасном" СССР так.

Вот звучит какая-то песня - всенародно известная. А автора - не называют. Почему? А потому что оказался "идеологическим противником". Уехал. Написал "клевету на советскую власть". Произведения распространяются в самиздате...

Так случилось и с этой песней. Прославленной - и с "забытым" автором.

Какой-то "домашней" песней. Не пропагандистской. Он, вообще, о ком ее написал? О советских людях - или просто о людях? (Вот и авторы видео решили, что "Я верю, друзья!" - это о человечестве в целом. Правильно решили).

Эту песню я помню с детства.

Потом уже были "Чонкин" и "Москва-2042", статьи и интервью. А сперва - 14 минут до старта.

Именем "Чонкин" и сегодня можно изгонять нехороших существ из "партии войны и репрессий" - они сразу проявят себя скривленными рожами.

А именем автора - любителей "Сим Симыча Карнавалова", не слишком далеко от них ушедших.

Но нам ведь что важно - мы всегда о будущем знать хотим. И Владимир Войнович это будущее честно предсказал - иногда до деталей. Как нынешнее импортозамещение, например. "Вторичный продукт" - недаром же, когда совсем уж стыдно написать на этикетке "сыр" или "творог", пишут "продукт".

Но главное-то его предсказание - все же не это. Главное - все-таки "на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы". А для этого безумие, свойственное некоторым людям и некоторым государствам XXI века, должно закончиться. Иначе - никак.

Он мог бы стать заслуженным писателем-"возвращенцем", обласканным новой властью. Но Владимир Войнович был и остался честным бунтарем, диссидентом, считавшим, что путинская пропаганда - страшнее советской.

Он где-то там сейчас, в чистых землях Армстронга и Гагарина, экипажей "Челленджера" и "Колумбии". Ушедший неожиданно в ночь великих астрономических явлений.

Вечная память!

Егор Седов, Фейсбук


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