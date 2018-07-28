Завтра ожидаются грозы и жаркая погода 28.07.2018, 12:44

Температура - 27-32 градуса.

Грозы и жаркая погода ожидаются в Беларуси 29 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Прогнозируется переменная облачность.

Преимущественно по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Утром местами слабый туман. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от 16 до 22, во второй половине дня - 27-32 градуса.

Из-за жары и гроз объявлен оранжевый уровень опасности.