МИД Кыргызстана направил ноту протеста Беларуси 1 28.07.2018, 12:50

В Министерство иностранных дел Кыргызстана 28 июля вызвали Временного поверенного в делах Беларуси в Бишкеке Сергея Иванова.

По данным внешнеполитического ведомства, Иванов был вызван в связи с публикациями в СМИ Беларуси и Кыргызстана касательно участия бывшего премьер-министра Данияра Усенова под именем Даниил Урицкий в публичных мероприятиях с участием представителей официальных белорусских властей, сообщает «Радио Азаттык».

Кыргызская сторона передала ноту, в котором «выражает протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Беларуси осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым».

«Несмотря на нацеленность кыргызской стороны в последние годы на активизацию двустороннего кыргызско-белорусского сотрудничества по всем направлениям, взаимное участие в интеграционных объединениях, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, продолжение поддержки официальным Минском деятельности осужденных бывших высокопоставленных чиновников Кыргызстана на территории Беларуси в очередной раз наносит ущебр двусторонним дружественным отношениям, вызывает недовольство со стороны кыргызской общественности, ранит чувства родных и близких погибших и пострадавших в ходе событий 7 апреля 2010 года», - говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

Кыргызстан вновь призывает власти Беларуси изменить свой подход к данной ситуации и выполнять принятые на себя международные обязательства.